Azerbaycan ve Çin Arasında 20 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Çin Arasında 20 Anlaşma İmzalandı

Azerbaycan ve Çin Arasında 20 Anlaşma İmzalandı

İlham Aliyev ve Xi Jinping'in görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliği için 20 anlaşma imzalandı.

23.04.2025 13:44
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmede Azerbaycan ile Çin arasında ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür, ulaştırma, uzay ve diğer alanları kapsayan 20 anlaşma imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine geldiği Çin'in başkenti Pekin'de resmi temaslarına başladı. Aliyev, temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda bir araya geldi. Jinping ve Aliyev, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Geçen yıl Astana'da stratejik ortaklığa ilişkin ortak bildirinin imzalandığı hatırlatılan görüşmede, bugün liderler tarafından imzalanacak yeni ortak bildiri ile iş birliğinin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine taşınacağı belirtildi. Taraflar, Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği ve karşılıklı desteğin sürdüğünü belirtti. Görüşmede Azerbaycan ile Çin'in her zaman birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediği ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Tek Çin" politikasına verdiği desteği yineleyerek, Tayvan'daki seçimleri kınadığını ifade etti. Aliyev, aynı zamanda iki ülkenin terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla mücadele ile ilgili ortak çabalarının altını çizdi.

Çin Devlet Başkanı Jinping ise, Azerbaycan'ın Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na (CICA) başkanlık etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu çerçevede geniş işbirliği fırsatlarının bulunduğunu kaydetti. Xi, "Ticaret savaşları tüm ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını zedeliyor, çok taraflı ticaret sistemine zarar veriyor ve dünya ekonomik düzenini etkiliyor" dedi.

Azerbaycan ve Çin arasında vize muafiyeti

Heyetler arası görüşmede, ülkeler arasındaki yenilenebilir enerji alanında iş birliği fırsatlarının bulunduğu kaydedildi. Bu çerçevede Azerbaycan'ın ilgili kurumları ile Çinli şirketler arasında çok sayıda belge imzalandığı ve fiili iş birliğinin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Hükümetler Arası Komisyon'un son toplantısına değinilerek, sosyal ve kültürel alanlardaki iş birliği konuları da ele alındı. Azerbaycan'ın ticaret hacminin son dönemde yüzde 20'yi aşması, olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Jinping'in Azerbaycan'ın "Bir Kuşak, Bir Yol" projesine ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu memnuniyetle hatırlattığı görüşmede, Çin ile Azerbaycan arasındaki işbirliği konularının perspektifleri değerlendirildi. Taraflar, son dönemde Orta Koridor üzerinden Çin'den Avrupa'ya taşınan yük miktarında kaydedilen artışa dikkat çekerek, bu güzergahta işbirliği için uygun fırsatlar bulunduğunu vurguladı. Görüşmenin sonunda Azerbaycan ile Çin arasında ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür, ulaştırma, uzay ve diğer alanları kapsayan 20 anlaşma imzalandı.

Azerbaycan ve Çin, birbirlerini güvenilir ve karşılıklı yarar sağlayan stratejik ortaklar olarak gördüklerini teyit ederek, karşılıklı siyasi güveni ve desteği güçlendirmeye yönelik birçok alanda stratejik iş birliği anlaşması da imzaladı. Bu anlaşmalar kapsamında ticaret, enerji ve ekonomi gibi alanların yanı sıra iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatini kolaylaştıracak vize muafiyeti düzenlemeleri de yer aldı. - PEKİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan ve Çin Arasında 20 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

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