Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Esir Takası Gerçekleşti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında Azerbaycan 32 Ermeni askeri, Ermenistan ise 2 Azerbaycan askerini serbest bıraktı.

Azerbaycan'ın Gazah iline bağlı Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Bala Ceferli köyünde esir takası gerçekleştirildi. Esir takası kapsamında Azerbaycan 32 Ermeni askeri Ermenistan'a teslim etti. Ermenistan ise esir tuttuğu Akşin Bebirov ve Hüseyin Ahundov adlı 2 Azerbaycan askerini serbest bıraktı. Takas sürecinde olumsuz bir olay yaşanmazken, Azerbaycan tarafından teslim edilen Ermeni askerlerin sağlık durumları Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kontrol edildi.

Askerler Nahçıvan'da yolunu kaybederek Ermenistan'a geçmişti

Nisan ayında Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde görev yapan Akşin Bebirov ve Hüseyin Ahundov, karlı hava koşullarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle yollarını kaybederek Ermenistan topraklarına geçmiş ve Ermenistan askerleri tarafından esir alınmıştı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan görüşmeler sonucunda esir takası yapılmasına karar verilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ile Ermenistan Başbakanlık Ofisi tarafından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan'ın 32 Ermenistan askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edilmişti.

Karabağ'daki eski sözde rejimin liderleri takasta yer almıyor

Azerbaycan tarafından Ermenistan'a teslim edilen 32 kişinin Aralık 2020'de Hadrut istikametinde yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında tutuklanan ve farklı zamanlarda sınır ihlali yapan askerlerden oluştuğu belirtildi. Serbest bırakılan tutuklu Ermeniler arasında Karabağ'daki eski sözde Ermeni rejimin 6 liderlerin yer almadığı vurgulandı. - BAKÜ