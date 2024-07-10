Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları NATO Zirvesi'nde bir araya geldi

Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Bayramov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın arabuluculuğundaki üçlü toplantı kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldiği bildirilerek, NATO Zirvesi çerçevesinde düzenlenen üçlü görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması ve ilişkilerin normalleştirilmesi konularının ele alınacağı aktarıldı.

Blinken, Bayramov ve Mirzoyan arasındaki üçlü görüşme en son 27 Haziran 2023'te Washington DC'de gerçekleştirilmişti. - WASHINGTON