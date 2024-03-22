Azerbaycan ve Ermenistan Milli Meclis Başkanları Cenevre'de görüştü

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan İsviçre'nin Cenevre şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci İsviçre'ye taşındı. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan Cenevre şehrinde düzenlenen 148. Parlamentolararası Birlik Asamblesi'nde (PAB) bir araya geldi. PAB'ın girişimi ve aracılığı ile düzenlendiği belirtilen görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Toplantıda, 2 ülke meclisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerine nasıl destek sağlayabileceğine ilişkin konular ele alınırken, normalleşme sürecine katkı sağlayacak konularda da anlaşmaya varıldı. - BAKÜ
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Buca'da yaptığı konuşmada AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı hedef aldı ve İzmir'in özgürlüklerin, cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin kenti olduğunu vurguladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kaftancıoğlu ifadesinde, 'Bu soruşturmanın seçime 10 gün kalmışken CHP aleyhine siyaset eliyle yürütülen bir seçim kampanyası olduğunu düşünüyorum' dedi.
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