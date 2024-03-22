Azerbaycan ve Ermenistan Milli Meclis Başkanları Cenevre'de görüştü - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Ermenistan Milli Meclis Başkanları Cenevre'de görüştü

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan İsviçre'nin Cenevre şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.

22.03.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan İsviçre'nin Cenevre şehrinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci İsviçre'ye taşındı. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Milli Meclis Başkanı Alen Simonyan Cenevre şehrinde düzenlenen 148. Parlamentolararası Birlik Asamblesi'nde (PAB) bir araya geldi. PAB'ın girişimi ve aracılığı ile düzenlendiği belirtilen görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Toplantıda, 2 ülke meclisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerine nasıl destek sağlayabileceğine ilişkin konular ele alınırken, normalleşme sürecine katkı sağlayacak konularda da anlaşmaya varıldı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan ve Ermenistan Milli Meclis Başkanları Cenevre'de görüştü - Son Dakika

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