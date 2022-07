DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, "İlk iş, özgürlük, adalet ve güven ortamını oluşturacağız. Özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda yatırımlar Türkiye'ye oluk oluk akacak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana pazar alanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Babacan, özgürlük ve güven iklimini sağlayacaklarını söyleyerek, "Bu işsizliği, ülkenin kaderi olarak gören zihniyeti silip atacağız. Onun için ne yapacağız? İlk iş, özgürlük, adalet ve güven ortamını oluşturacağız. Ekonomiden, iktisattan anlamayan iktidar bu denklemi hala çözemedi. İş için, istihdam için önce özgürlük olacak, önce adalet olacak, önce güven ortamı olacak. Yoksa olmaz. Bunu anlamıyorlar. 'Ben her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yaparım. Adaleti de çiğnerim, ekonomiyi de iyi yönetirim' zannediyorlar. Olmuyor, olmayacak. Ama biz özgürlük ve güven iklimini sağladığımızda yatırımlar Türkiye'ye oluk oluk akacak. Biz o günleri yaşadık. Bu ülkeye refahı, zenginliği yaşatan ekibin ben başında oldum. Hiç şüpheniz olmasın. Yatırımlar oluk oluk akacak bu ülkeye. Gençler iş bulacak. Ücretler insan onuruna yakışan seviyeye çıkacak. Mutlak yoksulluğu sileceğiz. Tarihe karışacak" dedi.

'ENFLASYONU BİZ DÜŞÜRECEĞİZ'Ekonominin çarklarını yeniden döndüreceklerini ifade eden Babacan, "Ticareti canlandıracağız ve inanın bu kolay. Bizim için, DEVA kadroları için bu kolay. Çünkü bizler işi bilen insanlarız. Enflasyonu biz düşüreceğiz, faizleri biz düşüreceğiz. İnanın bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Biliyoruz zannediyorlar. Enflasyon talimatla düşmez. Faiz talimatla düşmez. Düşmüyor. Ben Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Bütün yetki elinde, tek imza ile aklına gelen her şeyi yapıyorsun. O zaman at bir imza da düşür şu faizi, düşür şu enflasyonu bakalım. 4 yıldır niye yapamıyorsun? Biz DEVA kadroları olarak inşallah bunu yapacağız. Bakın bu ülkenin şu andaki cumhurbaşkanının anlamadığı bir şey var. Faiz de enflasyon da güvenle düşer" diye konuştu.'BU MİLLETİN EMEĞİNİ, HAKKINI, ALIN TERİNİ YOK ETTİLER'Cumhurbaşkanlığı sistemiyle her şeyi mahvediyorlar diyen Babacan, şöyle konuştu:

"İnanın içim yanıyor. Geldiler, ne teslim ettiysek hepsini çarçur ettiler. Merkez Bankası'nın rezervlerini 28 milyar dolardan aldık, 136 milyar dolara çıkardık. Yaptık bunu. Merkez Bankası'nda yıllarca yedek akçe biriktirdik. Bu millet yokluk görmesin, yoksulluk görmesin diye kasayı dolu onlara teslim ettik. Başka ne yaptık? IMF'ye borçları sıfırladık. Hamdolsun, en son taksitin ödeme tuşuna basmak, bu arkadaşınıza nasip oldu. 2018'de, bu partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber geldiler, her şeyi mahvetmeye başladılar. Tam hayırsız mirasyedi evlat misali. Merkez Bankası'nın arka kapısından 130 milyar doları sattıkları yetmedi. Sadece son 6 ayda swaplarla borçlandıkları bir 60 milyar doları daha gizli, saklı, arka kapıdan sattılar. Bunu da gizli, saklı yapıyorlar. Bu milletin emeğini, hakkını, alın terini yok ettiler."