Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Yazıklar olsun sana - Son Dakika
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Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Yazıklar olsun sana

01.02.2023 13:14

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye' diyecek" sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı. Erdoğan Babacan'ın sözlerine "Yazıklar olsun sana" diyerek tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün katıldığı bir canlı yayında, 6'lı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayarak, "Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım, kaç tane gazeteci gelip bana sordu 'Ne yapıyorsunuz?', onların hepsine bunları anlattım. Dediler ki çok güzel bir şey. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar 'Aferin Türkiye'ye' diyecekler" ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eleştiri geldi.

"KENDİLERİNE RAKİP İSTEMEYEN BATI'YA SELAM GÖNDERİYORLAR"

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'lı Masa'nın mutabakat metnine ilişkin, "Açıkladıkları metinde herkese selam veriyorlar. HDP'ye selam veriyorlar. Kamudan uzaklaştırılan FETÖ'cülere ve PKK'lılara selam veriyorlar. Kendilerine rakip istemeyen, ülkemizin güçlenmesini istemeyen Batı'ya selam gönderiyorlar" dedi.

"SEN BATI'NIN 'AFERİN' DEMESİNE MUHTAÇ MISIN"

Babacan'ın sözlerini adını anmadan eleştiren Erdoğan, "İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • Uğur Yazıcı: Sayın Babacan Abd yi unuttun şayet böyle birşey olursa ki ben sizin Bu ülkede söz sahibi olabileceğinizi asla düşünmedim ama velevki oldu avrupanın yanında abd de aferin der size... Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Babacan'ın 'Avrupa bize aferin diyecek' sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Yazıklar olsun sana - Son Dakika


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