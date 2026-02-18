Babacan: Tarımda Çöküş Yaşanıyor - Son Dakika
Babacan: Tarımda Çöküş Yaşanıyor

18.02.2026 12:27
Ali Babacan, Türkiye'de tarımda büyük bir çöküş ve gıda enflasyonunun artışını eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "2025 yılında tarımda büyük bir çöküş yaşamışız. Tam bir yıldır, Yeni Yol Grubu'nu kurduk kuralı bu kürsüden haykırıyorum. Bu iktidarın bir tarım politikası yok; çiftçimiz üretmiyor, üretemiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek, "Ramazan; soframızdaki nimetin kıymetini bilmek, komşumuzun sofrasında bir eksik varsa onu tamamlamaktır. Maalesef bugün ülkemizde milyonlarca aile, iftar sofrasını kurarken hesap yapmak zorunda kalıyor. Emeklimiz, asgari ücretlimiz, dar gelirli vatandaşımız hayat pahalılığı, gıda fiyatları karşısında çaresiz. Bakın OECD verilerine göre; 2025 yılında gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. 2026'nın Ocak ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Bir yılda tam yüzde 31 artış. Üç yıllık bir enflasyonla mücadele programı; bunun karşılığında enflasyonun, gıda enflasyonunun inebildiği nokta yüzde 31,07. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sofradaki ekmeğin küçülmesi demek. Bu, anne babaların pazarda fileleri dolduramaması demek. Bu, emeklinin etiketlere bakıp sessizce uzaklaşması demek. Bu, kalabalık iftar sofralarının küçülmesi, bolluğun yerini yokluğa bırakması demek" dedi.

'ÜLKE, YOKLUĞUN ESİRİ HALİNE GELDİ'

Bütün OECD ülkelerinde sofrasına et, tavuk ya da balık getiremeyen hanelerin oranına bakıldığını söyleyen Babacan, "Ve maalesef Türkiye bu listenin en dip noktasında yer alıyor. Oran tam yüzde 40. Ülkemizde her 10 haneden 4'ü gün aşırı dahi olsa parası yetip, sofrasına et, tavuk veya balık koyamıyor. ve her sene durum daha da kötüleşiyor. Bu verdiğim yüzde 40 oranı bugüne kadar kötüleşe kötüleşe geliyor. Yıldan yıla bu oran artıyor. Gerçekten çok acı. Bir zamanlar bereketiyle, üretimiyle, kendi kendine yetebilme gücüyle anılan bu güzel ülke bugün yokluğun, yoksulluğun esiri haline geldi. 'Türkiye, gıda açısından kendi kendine yeten bir ülkedir' denilir. Bugün o Türkiye'den eser yok maalesef. Yine geçen hafta TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı tarım üretimi verileri de tabloyu olduğu gibi ortaya koyuyor. 2025 yılında tarımda büyük bir çöküş yaşamışız. Tam bir yıldır, Yeni Yol Grubu'nu kurduk kuralı bu kürsüden haykırıyorum. Bu iktidarın bir tarım politikası yok; çiftçimiz üretmiyor, üretemiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
