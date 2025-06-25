Babacan ve Ağıralioğlu\'ndan Terörsüz Türkiye Mesajı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantı sonrasında Babacan ve Ağıralioğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'bütünleşik muhalefet' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki süreç hakkında düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna Ağıralioğlu, "Mevzumuz seçim kazanmak değil, memleketin geleceğini kazanmak. Mevzumuz seçim galibiyeti değil, ülkemizin geleceğini inşa etmek. Mevzumuz iktidara karşı galip olmak değil, Türk milletine güçlü yarınlar hediye etmek. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir vatan teslim edebilmek." yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye hedefi süreci ile ilgili kaygıları olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "İnşallah 'biz yersiz kaygılanmışız' demek düşer hissemize. Ama biz haklı çıkarsak, yine ödeyeceğimiz bir bedel var ve bu sefer devletimiz hasar alacak." diye konuştu.

"Sorunun çözülme ihtimali varsa ilgisiz kalamayız"

Aynı soruya karşılık Ali Babacan da siyasi partiler arasında diyalog ve işbirliğinin ayrı şeyler olduğunu söyledi.

Babacan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ise "Bizim de kaygılarımız büyük, gayet ihtiyatla yaklaşıyoruz meseleye. Ama bu kadar kadim ve önemli bir sorunun, on binlerce canımızı verdiğimiz bir sorunun çözülme ihtimali varsa, bu sürecin sonunda buna da ilgisiz, alakasız kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.