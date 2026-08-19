BAE, İran\'a Ticaret Ambargosu Başlattı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a dün gerçekleştirilen füze saldırıları nedeniyle süresiz ticaret ambargosu uygulama kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İran'dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı. BAE, İran'a süresiz ticaret ambargosu uygulanması kararı alındığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın bölgedeki barış ve güvenliği zedeleyen gerginlikler nedeniyle alındığı aktarılarak, "İran ile tüm ticaret, ticari alışveriş ve finansal işlemler bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi. Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada füzelerin deniz trafiğini hedef aldığını belirterek, ülkenin güvenliğini veya bölgedeki deniz seyrüseferini baltalamaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacağını taahhüt etti.

İRAN'DAN YALANLAMA

İran, yaptığı açıklama ile BAE'ye füze fırlatıldığı ifadelerini reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, açıklamaları "asılsız" olarak nitelendirerek, bu iddiaların ABD ve İsrail'in ülkesine karşı başlattığı savaşın bir parçası olarak "yanıltma operasyonu" olduğunu öne sürdü. Söz konusu iddiaların iyi komşuluk ilkesine aykırı olduğu uyarısında bulunan Bekayi, bölge ülkelerini Tahran'a yönelik asılsız iddialardan uzak durmaya çağırdı ve durumun dürüst bir şekilde değerlendirilmesi için ABD ve İsrail'in kötü niyetli eylemlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.