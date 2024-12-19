Baerbock: Golan'ın İşgali Hukuka Aykırı

Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Meclis'in Suriye konulu güncel oturumunda, "Golan bölgesinin kalıcı olarak işgal edilmesi uluslararası hukuku ihlal eder. Hepimizin ihtiyacı olan ve her şeyden önce bölgenin acilen ihtiyaç duyduğu kalıcı istikrar hedefine hizmet etmez" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Federal Meclis'in Suriye konulu güncel oturumunda konuştu. Federal Meclis'te kriz, şiddet ve çatışmalar hakkında birçok tartışmanın yaşandığını belirten Baerbock, "2024 yılının bitmesine az kalmışken, Esad rejiminin sonunun gelmesi sadece Suriye halkı için değil, aynı zamanda bizim için de iyi ve sevindirici bir gelişmedir. Esad gibi bir katille normalleşmeyi savunanların etkisi altına girmeden mücadeleye devam etmemizin çok doğru bir karar olduğunu ve hep birlikte kararlılık göstermenin ne kadar önemli olduğunu açıkça ifade ettik ve neticesini gördük" dedi.

Son yıllarda çok sayıda Suriyelinin Esad rejiminden kaçarak Almanya'ya geldiğini kaydeden Baerbock, "Esad rejiminin kurbanı olmuş insanlar 10 yılı aşkın bir zamandır Almanya'da yaşıyor. Bu insanlar baskıcı rejimden kaçarak buralara geldiler. İşte bu yüzden bu rejimin yıkılması, Almanya'daki insanlar için de önemli ve güzel bir haberdir" şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'deki duruma yaklaşımına değinen Bakan Baerbock, "Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde özellikle Suriye muhalefeti ve diasporasıyla iş birliği yaparak, 'umut anı' üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Ancak bu anın kalıcı mı yoksa aldatıcı mı olduğu henüz belirsizdir. Zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Suriye'de birçok insanın yıllardır yetersiz beslendiğine değinen Baerbock, "İşte bu nedenle kısa süre içerisinde insani yardım için 8 milyon euro daha tahsis ettik. Çünkü açık olan bir şey var: Yeniden yapılanma ancak insanlara en temel ihtiyaçlar sağlanırsa işe yarayabilir. Yeniden yapılanma ve siyasi bir yol ancak adalete dayandığı takdirde işe yarayabilir" diye konuştu.

"Ülkedeki tüm etnik ve dini toplulukların hakları dikkate alınmalıdır"

Suriye'de barışçıl bir iktidar geçişi konusunda bölgedeki ortaklarıyla hemfikir olduklarını söyleyen Baerbock, "Ülkedeki tüm etnik ve dini toplulukların hakları dikkate alınmalıdır. DEAŞ teröristlerinin Suriye'de azınlıklara, özellikle de Ezidilere ve köleleştirilen kadınlara karşı yaptıklarını unutmamalıyız. Ayrıca uluslararası hukukun herkes için geçerli olduğu da açıktır. Bugünlerde bu yeterince sık dile getirilemiyor. Zira bölgede barış istiyorsak Suriye'nin toprak bütünlüğünün sorgulanmaması gerekir" dedi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline ilişkin konuşan Baerbock, "Golan'ın kalıcı olarak işgal edilmesi uluslararası hukuku ihlal eder. Hepimizin ihtiyacı olan ve her şeyden önce bölgenin acilen ihtiyaç duyduğu kalıcı istikrar hedefine hizmet etmez" diye konuştu.

Baerbock'tan Türkiye'ye ziyaret

Federal Almanya Cumhuriyeti olarak DEAŞ'a muhalif koalisyonun bir parçası olduklarını vurgulayan Bakan Baerbock, "Savunma Bakanı daha yeni Irak'a gitti. Bu nedenle tüm grupların katılımı bizim de ulusal güvenlik çıkarlarımıza uygundur. Cuma günü Türkiye'ye yapacağım ziyarette bunu bir kez daha çok açık bir şekilde ifade edeceğim, çünkü buradaki çeşitli ortaklarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi. - BERLİN