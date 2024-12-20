Baerbock'tan Suriye İçin 8 Maddelik Plan - Son Dakika
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Politika

Baerbock'tan Suriye İçin 8 Maddelik Plan

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye ziyareti öncesi Suriye için bir barış planı sundu.

20.12.2024 13:51
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ziyareti öncesinde Suriye için 8 maddelik plan teklifini açıkladı. Baerbock, "Binlerce insan katil Esad kaçtıktan sonra sokaklarda dans ederken, Kobani'deki (Ay El Arab) insanlar ilk rahatlamadan sonra yine nefeslerini tuttular. Yeni bir şiddetten korkuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor: Daha barışa çok var. Suriye'nin geleceği hala pamuk ipliğine bağlı" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman Bakan, son günlerde dünyanın gözünün Suriye'de olduğunu ifade ederek, "Yıllardır bitmek bilmeyen bir iç savaşın sonunda Suriye'deki insanlar, hangi etnik veya dini kökenden olursa olsun kadınlar ve erkekler için güven içinde bir arada yaşama umudu nihayet yeniden yeşerdi. Şam, Halep ve Humus'ta binlerce insan katil Esad kaçtıktan sonra sokaklarda dans ederken, Kobani'deki (Ay El Arab) insanlar ilk rahatlamadan sonra yine nefeslerini tuttular. Yeni bir şiddetten korkuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor: Daha barışa çok var. Suriye'nin geleceği hala pamuk ipliğine bağlı" dedi.

Suriye için 8 maddelik plan teklifi

"Suriye'de insanlara tarif edilemeyecek acılar yaşatıldı" diyen Alman Bakan, "Sadece Esad rejimi tarafından değil, DEAŞ teröristleri ve başka şiddet grupları tarafından da. Suriye artık huzura kavuşmak istiyorsa toplumda önem taşıyan tüm grupları kapsayan kendi içinde bir diyalog süreci başlatılmalı. Suriye için 8 maddelik plan, tüm Suriyelilerin menfaatini gözeten sorumlu bir politikayı destekleme yönündeki teklifimizdir" diye konuştu.

"Bölgede barışı sağlamak isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmamalı"

Baerbock, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suriye'de kendi değerlerimizi de savunmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda dış politikadaki çıkarlarımızla da örtüşmektedir. Zira Suriye'deki iç savaş çok acı bir biçimde gösterdi ki, Suriye'nin istikrarsızlaşması tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açtı ve etkileri Avrupa'ya kadar uzandı. Sadece bu nedenle bile Suriye'de olayların nasıl gelişeceğine kayıtsız kalamayız. Eğer Suriye yeniden inşa edilecekse ve insanlar geri dönecekse, bu ancak kimsenin zulüm görmekten korkmaması koşuluyla mümkün olabilir. Bu, Türk hükümetinin de çıkarına olmalı. Çünkü Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli göçmen yaşıyor. Suriye'nin istikrara kavuşmasına sadece uluslararası toplum olarak katkı sağlayabileceğimiz ve aynı amaç için birlikte hareket etmek zorunda olduğumuz için bugün Türkiye'ye gidiyorum. Zira Suriye ne yabancı güçlerin oyuncağı ne de radikal güçlerin deney tahtası olmalı. Bölgede barışı sağlamak isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmamalı. Bunun dışında tabii ki Avrupa kıtasında barış ve güvenlik politikalarına ilişkin diğer konular da ele alınacaktır." - BERLİN

Kaynak: İHA

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