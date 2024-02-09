Bağcılar\'da Kentsel Dönüşüm Başladı

Bağcılar'da, kentsel dönüşüm çerçevesinde Yenimahalle'de yapılacak toplam 395 birimin inşa edileceği binaların yıkımı başladı.
Bağcılar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çerçevesinde Yenimahalle'de riskli alan olarak tespit edilen 35 yıllık Ece Sitesi ve çevresi için yıkım töreni düzenlendi. 326 bağımsız birimden oluşan Ece Sitesi ve çevresinin yıkımına yapılan törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayınla bağlanırken, Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun hazır bulundu. Yenimahalle'deki 1586, 1587 ve 1588. Sokakları kapsayan 11 bin 402 metrekarelik alanda 297'si konut ve 29'u işyeri olmak üzere 326 bağımsız birim bulunuyor. Yıkımına başlanan bölümlerin yerine 365'i konut ve 30'u işyeri olmak üzere 395 bağımsız birim inşa edilecek.
Yıkım öncesinde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'da Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bakanlarımızın gayretleriyle Bağcılar Belediyemizin çalışmalarıyla büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece 21 aylık süreç içinde Bağcılar'da ruhsatını vermiş olduğumuz bağımsız bölüm sayımız 11 bini buldu. Şu anda ruhsatları devam eden bağımsız bölüm sayımız da 3 bin civarında. İnşallah yakın zamanda onların da ruhsatını verip inşaatlarına başlayacağız. Bugün çok mutlu olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmasına imza atıyoruz. Ece Site'mizde 393 bağımsız bölümümüzün toplam etrafıyla birlikte yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda bakanlığımız tarafından Demircan Site'miz ve etrafındaki büyük kentsel dönüşüm çalışmalarımızın da hız kazanacağını ifade etmek istiyorum. Yine Emlak konutumuzla birlikte 2 ayrı bölgede de hızlı bir çalışma yürüttüğümüzü söylemek istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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