Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız oldu - Son Dakika
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Politika

Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız oldu

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Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız oldu Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçim yapıldı.

09.01.2025 19:29  Güncelleme: 19:34
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Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız oldu

İSTANBUL - Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçim yapıldı. Bağcılar Belediyesi'nin yeni belediye başkanı 30 oy alarak Yasin Yıldız oldu.

Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Özdemir'in il başkanlığına adayı gösterilmesiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı koltuğu için belediye meclisinde seçim yapıldı. Belediye Meclisi, belediye başkanı seçimi için Başkanvekili Sibel Betül Birer'in başkanlığında toplandı. Mecliste yapılan gizli oylamada 30 oy alan AK Parti'nin adayı Yasin Yıldız, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Devir teslim töreni yapıldı

Meclisteki oylamanın ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı makamında görev teslim töreni yapıldı. Özdemir, Yıldız'ı tebrik edip yeni görevinde başarılar diledi. Özdemir, daha sonra mührü Yıldız'a teslim etti. Oylama ve görev teslimi törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı. Öte yandan, devir teslim töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi aradı. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız'ı telefonda tebrik etti. Tören bittikten sonra Bağcılar Belediyesi çalışanları Abdullah Özdemir'e veda programı düzenledi. Programda belediye çalışanlarına yönelik konuşma gerçekleştiren Özdemir, daha sonra hüzünlü şarkılarla uğurlandı.

"Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, "Yapılabilecek en güzel devir teslim töreninden bir tanesindeyiz. Görevi devir aldığımızda da hep şöyle dua etmiştik; 'İnşallah aldığımız gibi bu emaneti tertemiz teslim edebilmeyi bizlere nasip eyle' demiştik. Çok sevdiğimiz bir kardeşimize, güzel bir programla emaneti teslim ediyoruz. Öncelikle şahsımıza 3 sene önce bu görevi layık gören, bugün de İl Başkan Adayı olarak layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tabii Bağcılarımızın kurumsal bir belediye, kuruluşundan bu tarafa görev yapan, belediyemizi büyüten kıymetli geçmiş dönem belediye başkanlarımıza ve ekiplerine de şükranlarımı sunuyorum. Görev aldığımız yaklaşık 3 yıl süre içerisinde gecesiyle gündüzüyle bize destek olan kıymetli yakın çalışma arkadaşlarımıza, belediyemizin tüm çalışanlarına, emekçi kardeşlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kardeşlik hukuku içerisinde, çok güzel bir çalışma ortamında Bağcılarımızdaki başarıyı hamd olsun sağlamış olduk. Tabii 3 yıllık süre içerisinde kentsel dönüşümden kütüphanelerimize, yeşil alanlarımızdan sosyal tesislerimize Bağcılarımıza birçok eser kazandırdık. Fakat girmiş olduğumuz seçimde de bir çok vaatte bulunduk. Kıymetli Yasin kardeşimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte hazırladık bu vaatleri. Bugüne kadar 8 aylık dönem içerisinde bir kısmını hamd olsun gerçekleştirdik. Bir kısmının temelini attık, başlattık. İnşallah Yasin kardeşimiz vermiş olduğumuz vaatlerin hepsini gerçekleştirecek. Bizde inşallah nasip olursa İl Başkanı olarak sonuna kadar kardeşimizin, ekibimizin ve Bağcılarımızın her daim yardımcısı olacağız. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" dedi.

"Birlikte yol yürüyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçilen Yasin Yıldız, "2,5 yıllık süreçte Bağcılar halkının gönlünün en müstesna köşesinde kendine yer buldu. Çok büyük sevgisini kazandı. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun gencinden yaşlısına, engellisinden orta yaşlısına, hangi cinsiyet grubuna ait olursa olsun herkesin sevgisini kazandı. Çok büyük hizmetlerde bulundu. Sayın Başkanımla 8 ay çalışma fırsatım oldu. Geçen dönem İl Yönetiminde Osman Nuri Başkanımla birlikte çalıştık. Başkanımla 20 yıllık siyasi yürüyüşümüz var. Siyasete AK Parti Gençlik Kollarında başladık. 20 yıldır birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz 2007 tarihinde bir gün arayla başkanımla gençlik kolları başkanı olmuştuk. O tarihten bu yana hiç ayrılmadık. Birlikte yol yürüyoruz. Başkanımın İl Başkanı olduğunda İstanbul'a büyük hizmetleri olacağından hiç şüphem yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız oldu - Son Dakika

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