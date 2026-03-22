Bağdat'ta İHA Saldırısı İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta İHA Saldırısı İncelemesi

Bağdat\'ta İHA Saldırısı İncelemesi
22.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani, İHA ile yapılan saldırının ardından istihbarat binasında incelemelerde bulundu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, başkent Bağdat'ta dün insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Ulusal İstihbarat Servisi'nin binasında incelemelerde bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi'ne dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, büyük hasar gören Ulusal İstihbarat Servisi'nin binasında bugün incelemelerde bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırının detayları hakkında bilgi alan Sudani, ilgili tüm güvenlik birimlerine, olayın arka planının ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi. Sudani'ye, istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, kurumun saha ve istihbarat faaliyetlerine dair kapsamlı bir güvenlik brifingi verildi.

Siyasi güçleri resmi kurumlara yönelik saldırılara karşı "Net ve açık" bir tavır almaya çağıran Irak Başbakanı, saldırının arakasındakilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Söz konusu saldırıyı "Korkak bir eylem" olarak nitelendiren Irak Başbakanı, "Irak kanını hedef alanlar bu ülkeyi temsil etmez. Hiçbir inanç bu tür suçları meşrulaştıramaz, böyle bir anlayış varsa, bu çarpık ve yıkıcıdır" ifadelerini kullandı. Irak hükümetinin sorumluluk ve itidal çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Muhammed Şiya Sudani, buna rağmen ülkenin güvenliğini ve egemenliğini hedef alan saldırılar karşısında sessiz kalınmayacağını belirtti.

Başbakan ayrıca, savaş ve barış kararının yalnızca devlete ait olduğunu vurgulayarak, siyasi güçlere de çağrıda bulundu ve devlet kurumlarını hedef alan saldırılar karşısında açık ve net bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade etti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Bağdat'ta İHA Saldırısı İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:12:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Bağdat'ta İHA Saldırısı İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.