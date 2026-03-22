Bağdat\'ta İHA Saldırısı İncelemesi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, başkent Bağdat'ta dün insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Ulusal İstihbarat Servisi'nin binasında incelemelerde bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi'ne dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, büyük hasar gören Ulusal İstihbarat Servisi'nin binasında bugün incelemelerde bulundu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırının detayları hakkında bilgi alan Sudani, ilgili tüm güvenlik birimlerine, olayın arka planının ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi. Sudani'ye, istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, kurumun saha ve istihbarat faaliyetlerine dair kapsamlı bir güvenlik brifingi verildi.

Siyasi güçleri resmi kurumlara yönelik saldırılara karşı "Net ve açık" bir tavır almaya çağıran Irak Başbakanı, saldırının arakasındakilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. Söz konusu saldırıyı "Korkak bir eylem" olarak nitelendiren Irak Başbakanı, "Irak kanını hedef alanlar bu ülkeyi temsil etmez. Hiçbir inanç bu tür suçları meşrulaştıramaz, böyle bir anlayış varsa, bu çarpık ve yıkıcıdır" ifadelerini kullandı. Irak hükümetinin sorumluluk ve itidal çerçevesinde hareket ettiğini vurgulayan Muhammed Şiya Sudani, buna rağmen ülkenin güvenliğini ve egemenliğini hedef alan saldırılar karşısında sessiz kalınmayacağını belirtti.

Başbakan ayrıca, savaş ve barış kararının yalnızca devlete ait olduğunu vurgulayarak, siyasi güçlere de çağrıda bulundu ve devlet kurumlarını hedef alan saldırılar karşısında açık ve net bir tutum sergilemeleri gerektiğini ifade etti. - BAĞDAT