Bağımsız Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, destekçileriyle bir araya geldi

Politika

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, " Türkiye'nin her yerinden beni arayan, bu başarı hikayesini merak eden ve nasıl başarıldığını merak eden dostlar var. Bizim bundan sonraki mücadelemiz ve gayretimiz, bu başarıyı Çarşamba'da örnek ve modern bir belediyecilik çalışmaları ile taçlandırmak" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız Çarşamba Belediye Başkanı olarak seçilen Hüseyin Dündar, seçim süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan gönüllü vatandaşlarla, teşekkür yemeğinde bir araya geldi. Çarşamba'da bir düğün salonunda gerçekleşen yemek programına katılım yoğun oldu.

"Çarşamba olarak 31 Mart seçimlerinde elde edilen başarı hikayesi, gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız güzel bir başarı hikayesi olacak" ifadeleri ile konuşmasına başlayan Başkan Dündar, "Türkiye'nin her yerinden beni arayan, bu başarı hikayesini merak eden ve nasıl başarıldığını merak eden dostlar var. Bizim bundan sonraki mücadelemiz ve gayretimiz, bu başarıyı Çarşamba'da örnek ve modern bir belediyecilik çalışmaları ile taçlandırmak. Başarılı belediyecilik hizmetleri yeniden vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Çarşamba'nın verdiği destek ve güvenin karşılığı olarak gerekli hizmeti vereceğiz. Çarşambamızın bundan sonraki süreci Allah'ın izni ile çok daha farklı olacak. Çarşambalılar olarak kenetlenerek başarıya inanan ve bununla ilgili tavrını koyan bir memleket olduğumuzu göstermiş olduk. Ben bu şehrin ve sizlerin belediye başkanı olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Seçim süreci boyunca desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşma sonrası yemek ikramı yapıldı. Yemek ikramı sonrası, program son buldu. - SAMSUN