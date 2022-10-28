BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Millet İttifakı'nda bizi istemiyorlar" dediği Saadet Partisi'nden ilk açıklama geldi: Bir görmek lazım

Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde katıldığı FOX TV canlı yayınında " Millet İttifakı'na girmek istiyoruz, bizi alsınlar. Almıyorlarsa da nedenini söylesinler" ifadelerini kullandı. Baş'a ilk yanıt İYİ Parti cephesinden geldi. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "Memnuniyet duyarız" ifadesiyle Baş'ı ittifaka davet etti. CHP'den yapılan açıklamada da konuya olumlu yaklaşıldı ancak genel başkanlar arasındaki görüşmeye işaret edildi. İttifakın iki büyük partisinden gelen açıklamaların ardından bu sefer gözler diğer partilere çevrildi.

SAADET PARTİSİ'NİN YORUMU ÇOK MERAK EDİLİYORDU

Hüseyin Baş'ın "Aşırı Atatürkçü olmamız nedeniyle bizim ittifaka girmemize soğuk bakıyorlar" dediği Saadet Partisi cephesinden ise konuya ilişkin ilk yorum geldi. Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, önerinin hangi çerçevede geleceğinin önem taşıdığını kaydetti. Kaya, "Komisyon çalışmalarına katılmamış bir parti masaya katılsın mı, bir görmek lazım." diyerek temkinli bir yanıt verdi.

AKŞENER VE BAŞ BUGÜN GÖRÜŞECEK

Diğer yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, bugün İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirecek. Akşener'in Baş'a yaptığı davetten altılı masanın haberi olmadığı iddiası ise bu görüşmeyi daha da önemli bir hale getirdi.