Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak

Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak. Bahçeli'nin, aylar sonra ilk kez burada konuşma yapacağı bildirildi.

MHP'DEN AÇIKLAMA VAR

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, bugün Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak. Saat 14.30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi.