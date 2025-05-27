Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak - Son Dakika
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Politika

Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak

Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
27.05.2025 08:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak. Partiden yapılan açıklamaya göre saat 14.30'da başlaması planlanan programda Bahçeli'nin de konuşma yapması bekleniyor.

Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak. Bahçeli'nin, aylar sonra ilk kez burada konuşma yapacağı bildirildi.

MHP'DEN AÇIKLAMA VAR

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, bugün Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak. Saat 14.30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. O tarihten bu yana TBMM grup toplantısı yapmayan Bahçeli, ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezar ziyaretinde görüntü vermiş ve MHP Genel Merkezi mesaisine başlamıştı.

Devlet Bahçeli, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Basar:
    Ne zeytine nede ekmeğe faydası olmayan biri 54 5 Yanıtla
  • 6490203:
    konuşma sırasında vefat işlemi gerçekleşebilir pek takati kalmamış gibi görünüyor 36 5 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    AKP ve mhp nin dem lendiğini mi söyleyecek ...İlahi adalet tecelli etti daha bu başlangıç. 1 yıl önce seçimlerde mualefete PKK siyasi kolu terörüst sevicisi dem parti ile demleniyor diye akp ile kol kola millete mualefeti terörüst desdekcisi ilan edip hakaretler edene; Ey adaletine kurban olduğum YUCE RABBİMİZ.. sana havale ettik .... 360 derece dönüş ancak böyle olur. diyenlerde sana havale ettik 31 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    CehaPe ye laf sokacak başka bir şey değil. 18 3 Yanıtla
  • kenan sar:
    piyon 17 2 Yanıtla
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