Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak

Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak. Bahçeli'nin, aylar sonra ilk kez burada konuşma yapacağı bildirildi.
MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, bugün Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak. Saat 14.30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi.
Bahçeli, 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu. O tarihten bu yana TBMM grup toplantısı yapmayan Bahçeli, ilk kez 4 Nisan'da Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde anıt mezar ziyaretinde görüntü vermiş ve MHP Genel Merkezi mesaisine başlamıştı.
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