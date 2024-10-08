Bahçeli: 'Bugün mesele Ankara'dır' - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: 'Bugün mesele Ankara'dır'

MHP Lideri Bahçeli, Türk vatanının önemine vurgu yaparak, coğrafyamızın tartışılmaması gerektiğini belirtti.

08.10.2024 20:45
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır. Bugün gizli gündem Türk vatanıdır"

-"Türksüz Anadolu cehennemin diğer adıdır"

-"Anlamakta ve anlamlandırmakta zorlananlara tekrarlıyorum; burası Türkiye Cumhuriyeti, milletinin adı ise Türk milletidir. ya bir ve bütün olarak yaşayacak ya da Anadolu'dan çıkarılarak tarihten silinecektir. Bunun adı tarihi şark meselesidir"

-"10 asırlık politik dinamikleri değiştirirseniz bu coğrafyayı kaybedersiniz. Ortaya dağılma ve yıkılış çıkacaktır. Bugünkü tehlike de budur"

-"Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz millet tartışılır ise devletimiz, devletimiz tartışılır ise bayrağımız, bayrağımız tartışılırsa varlığımız sonlanacaktır"

-"Grubu bulunan partilere sesleniyorum; bir kez daha düşünün, bir kez daha oynanan oyunu tarihi perspektif ile değerlendirin. Yeni bir Serv dayatmasını mutlaka göreceksiniz"

-"Atılan bombaların, anarşik çalkalanmanın nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. İsrail'in saklı ajandasında Türkiye vardır. 1 yıldır bebek, çocuk, kadın demeden katliam yaptılar. 17 bin çocuk kefene sarıldı. Gazze'ye 85 bin ton bomba atıldı. 1 milyon Filistinli yerinden yurdundan edildi"

-"İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gereklidir. BM bu ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli: 'Bugün mesele Ankara'dır' - Son Dakika

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