Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Kaldı ki AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır. Bize düşen görev çok çalışmaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, Türk tarihinin kendilerine inkar edemeyecekleri ve asla yok sayamayacakları bir misyon yüklediğini belirterek, "Vaki misyon mucibince geleceğin süper güç ve lider ülke Türkiye'sinin mimarisi, fikri tasavvurumuza ve siyasi tasarrufumuza emanettir. Bu emaneti, bihakkın kucaklayıp istikbalin tertemiz Türk kuşaklarıyla buluşturacak ruhun tastamam temerküz ettiği ittifak da Cumhur İttifakı'dır. Tarih ile coğrafyayı birbirine bağlayan, dünyayı Türkçe okuyan, Kızılelma sevdasıyla yanıp tutuşan, İ'la-yi Kelimetullah gayesiyle kavrulan bir irade, Cumhur namıyla sivrilmiş, Türkiye'nin, mazlum toplumların, Türk ve İslam yurtlarının umudu ve ufku mertebesine tırmanmaya başlamıştır. Bu tırmanış yarım kalmamalıdır. Bu tırmanış sekteye uğramamalıdır. Bu tırmanış herhangi bir engele takılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ'YLE ÇÖZEMEYECEĞİMİZ BİR MESELE OLMAYACAKTIR'

Yerel seçim gündemine ilişkin konuşan Bahçeli, 31 Mart 2024 tarihini Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik bir sınır hattı olarak değerlendirdiklerini söyledi. AK Parti'yle yapılan görüşmelerinde, belediye pazarlığından ziyade 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın tecellisine odaklandıklarını Türkiye'nin geleceği adına her türlü özveriyi karşılık beklemeksizin gösterdiklerini belirtti.

Bahçeli, siyasi kulislerin müfsit (arabozan) akıntısına kapalı olduklarını kaydederek, "Küfürden daha şiddetli olan fitne akınına, hazırlıklıyız ve bağışıklık kazanmış haldeyiz. Hakikat gelince hıyanetin yerle yeksan olacağının bilincindeyiz. Araba çamura battıktan sonra yol gösteren çok olurmuş. Biz tekerimize çomak sokmak için tetikte bekleyen çamur zihniyetleri, çarpık niyetleri, münafık siyasetçileri, iç ve dış husumet cephesinde tüfek çatan ahlaksızları, her cephede bozguna uğratmaya muktediriz. Velhasıl, Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Kaldı ki AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır. Bize düşen görev çok çalışmaktır. Siyasi gayemiz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş, temel sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmaktır. Milleti ve ülkesinin varlığı için candan, yardan ve yarınlardan vazgeçmeye yeminli olan Milliyetçi-Ülkücü hareket için esas amaç kazanacağı belediye sayısından daha fazla Türkiye'nin ve Türk milletinin ebedi saadet ve selametidir. Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaştığı bu dönemde, yeni yüzyılı tek yürek halinde inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Bahçeli, 'Gizli fon dolandırıcılığı' ile ilgili, "Türk futbolunda muhkem yeri olan kimi insanların illegal fonlara yüksek faiz beklentisiyle astronomik paralar yatırması, böylesi çarpıklığın bir banka ve bu bankanın çalışanı vasıtasıyla yaşatılması yalnızca hukuksuzluk değil bir ahlak ve maneviyat sorunu olarak belirmiş ve somutlaşmıştır. Bu skandal Türk sporunu tartışmaya açmış, açgözlülüğü belgelemiştir" dedi.

'TFF SÜRECİ SOĞUKKANLILIKLA YÖNETEMEDİ'

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylara da değinen Bahçeli, "Ankaragücü ile Rizespor arasındaki müsabakanın bitiminden hemen sonra maçın hakemine yönelik yumruklu saldırı, bunun ardından olağanüstü bir ortamın yaratılması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yönetememesidir. Mehmetlerimiz, polislerimiz, korucularımız, masum insanlarımız şehit edilirken çıtı bile çıkmayanların birden bire ortalığı ayağa kaldırmak için seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü bir çarpıklıktır. Hakemimize karşı yapılan vandal saldırıyı önşartsız lanetliyoruz, ancak bu kaba güç gösterisini Türkiye'nin imajını yaralamak için kullananları, bir kaşık suda fırtına koparanları aynı derecede maksatlı ve marazi olarak addediyoruz. Bu kapsamdaki hedef; sahaların ve tribünlerin ateşiyle toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermek, istikrarsızlığa çanak tutmaktır. Oyunu görüyoruz, kumpası fark ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'ŞEHİTLERİMİZİN ACISINI NASIL İZAH EDECEK'

Bahçeli, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunduğu konuşmasının devamında, Şeh Said isyanı elebaşı ile ilgili yürütülen tartışmalara değindi. Şeyh Sait'in yaşadığı dönemin terörist başı, katil, cani ve emperyalizmin uşağı olduğunu söyledi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında yaptığı, 'Bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş acılar, bugün bazı torunlarının kalbini acıtıyorsa, o acıya saygılı olmak gerekir' açıklamasına ilişkin ise "Aziz Atatürk'ün mirasının yağma edilmesini, hatıralarına ihanet edildiğini nasıl anlatalım? Ne acısı, neyin acısı, unutulmasın ki hainlere acıyan, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teröristlerin penceresinden bakan çürümüşlerdir. CHP Genel Başkanı, şehitlerimizin acısını ne yapacak, nasıl izah edecek, nereye koyacak? Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Şeyh Said'in gayri meşru çocukları tarafından şehit edilen 25 yaşındaki Teğmen Eril Alperen Emir evladımızın 13 Aralık günü cenazesine katılıp, sonra da koşa koşa DEM isimli PKK aparatının ayağına giden CHP Genel Başkanı'nın, bir gün içinde hep üzgün görünüp hem de gülücükler saçması korkunç bir ikiyüzlülük değil midir? Peki Alperen evladımızın acısıyla kavrulan muhterem ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize, CHP Genel Başkanı saygı ve samimiyet gösterecek mertliğe ve vicdana sahip midir" diye konuştu.