Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de - Son Dakika
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Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de

16.07.2022 15:04

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından partiye yeniden üye oldu. Ersoy açıklanan enflasyon oranlarına tepki gösterdiği için kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa etmişti.

Kesin ihraç talebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partisinden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmişti.

YENİDEN MHP ÇATISI ALTINA GİRDİ

Bahçeli'den gelen bu daveti memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ersoy, bugün partiye yeniden üye oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ersoy, "Büyüğümüz, liderimiz sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ersoy MHP'ye üye oldu

BAKİ ERSOY NE DEMİŞTİ?

Yaklaşık 3 ay önce Kayseri'de katıldığı televizyon programında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor" demişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeli davet etmişti! Baki Ersoy tekrar MHP'de - Son Dakika
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