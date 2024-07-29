Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Bahçeli\'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan\'ı hedef alan Katz ve Meclis\'e gelmeyen Mahmud Abbas\'a tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saddam Hüseyin benzetmesi yaparak tehditler savuran İsrail Dışişleri Bakanı Katz ile Meclis'te konuşma davetine cevap vermeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tepki gösterdi.

29.07.2024 13:37
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" sözlerine "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" yanıtını veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a sert tepki gösterdi.

"İSRAİL YÖNETİMİNİN HESAP VERECEĞİ GÜNLER UZAK DEĞİLDİR"

Bahçeli "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini esasen tüm dünya açıklıkla görmektedir. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"MAHMUD ABBAS SORUMLULUĞUNU İHMALDEN SÜRATLE KAÇINMALIDIR"

Türkiye'ye Parlamento'da konuşmak üzere davet edilen ancak ülkemize gelmeyen Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ı da eleştiren Bahçeli "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise nerede durduğunu, tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınmalıdır. TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur" dedi.

MHP lideri Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti; "Caniyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramdır. Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır."

Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi

Saddam Hüseyin, Devlet Bahçeli, Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, MHP, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi - Son Dakika

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