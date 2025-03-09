Bahçeli\'den Binali Yıldırım\'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine tepki

Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım "Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var.

Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'DEN BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Bugün "Terörsüz Türkiye" süreci için yeni bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasının bir yerinde Binali Yıldırım'ın bu sözlerine de değindi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI TANIMINI TARTIŞMAYA AÇANLAR..."

Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli "Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır."

İLK TEPKİ FETİ YILDIZ'DAN GELMİŞTİ

Binali Yıldırım'ın sözlerine ilişkin MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan gelmişti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir paylaşımını alıntılayarak, "Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz... not ediyoruz" demişti.