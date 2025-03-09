Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine tepki - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine tepki

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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" açıklamasında dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Son Başbakan Binalı Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir" sözlerine tepki gösteren Bahçeli "Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır" dedi.

09.03.2025 13:30
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Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım "Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var.

Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

BAHÇELİ'DEN BİNALİ YILDIRIM'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Bugün "Terörsüz Türkiye" süreci için yeni bir mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasının bir yerinde Binali Yıldırım'ın bu sözlerine de değindi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI TANIMINI TARTIŞMAYA AÇANLAR..."

Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli "Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır."

İLK TEPKİ FETİ YILDIZ'DAN GELMİŞTİ

Binali Yıldırım'ın sözlerine ilişkin MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan gelmişti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir paylaşımını alıntılayarak, "Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz... not ediyoruz" demişti.

Bahçeli\'den Binali Yıldırım\'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine tepki

Binali Yıldırım, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • sus ceo:
    Ey Bahçeli, geri viteslere başladın. Bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye yapılan bu rezilliğe değer mi ey Bahçeli. Son yıllarında halka bir faydan olsun . Bu kepazeliğe son ver. Kahrolsun PKK ve katil Apo ile destekçileri, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Yüce Türk milleti. 111 19 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    AKP VE MHP YÜCE TÜRK MILLETÎ ÎÇÎN PKK DAN DAHA TEHLÎKELÎDÎR 88 31 Yanıtla
  • ismail cüneyt varilci:
    oylar biraz düştü galiba 68 14 Yanıtla
  • Mesut akan:
    Helvayı ne zaman yiyecez 49 15 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Yüce Rabbimize havale ediyoruz tez zamanda herkesin kalbini niyetini biliyor Layıklarını Yaşatsın Yüce mevlamız amin 42 4 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    2 aydır sözde açıklama var tek kare foto yada video yok bu adam 2 aydır öldü söylim size 37 7 Yanıtla
  • Murat seker :
    Bin ve in sonrası cin 38 6 Yanıtla
  • mert çelik:
    bahcelı emekli olsada rahat etse artık 33 3 Yanıtla
  • 205622:
    binalinin tosunu var kumar oynar pudra şekeri işi yapar ilk onu çıkaralım vatandasliktan 30 2 Yanıtla
  • astronot marslı:
    BU ADAMLAR BİRİLERİNİ IYI KANDIRIYOR AMA BU SEFER SAGLAM KANDIRIYORLAR 23 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir" sözlerine tepki - Son Dakika
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