Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar... - Son Dakika

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayımladığı video ile zamlar geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün evinin elektriği kesildi.

"EYLEMİM KARANLIKTA KALAN AİLELERE SES OLMAK İÇİN"

Bu haberi de sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, "Eşimden az önce haber geldi, elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" dedi.

BAHÇELİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise elektrik faturasını ödemediği için elektriği kesilen ve evinde karanlıkta kalmak zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Bahçeli, "İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920'de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir. Bile isteye odalarda ışıksız kalıp milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlara bizzat Türk milleti karşı çıkacak, komplolarını ve kumpaslarını yeri ve zamanı geldiğinde ellerine tutuşturup alayını birden layık oldukları zifiri karanlığa mahkum edecektir." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR BİZİM UMUDUMUZDUR"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur. Gazi Meclisi'mizin 102'inci yıl dönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum. TBMM'nin İlk Başkanı Aziz Atatürk'ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, İlk Meclis'in muhterem mebuslarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."