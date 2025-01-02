Bahçeli, İmralı görüşmeleri sonrası DEM Parti heyetini kabul etti

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ı kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ü kabul etti. Bahçeli, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin tamamlanması ardından Bahçeli, Önder, Buldan ve Türk'ü yine kapıya çıkarak uğurladı. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmazken, DEM Parti heyetinin Bahçeli'ye tespih hediye ettiği öğrenildi.