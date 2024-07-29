Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerini lanetledi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözlerini lanetledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere tepki göstererek, İsrail'in soykırımcı yönetiminin hesap vereceği günlerin yakın olduğunu belirtti. Bahçeli ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan sözlerine tepki gösterdi.

29.07.2024 14:01
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere ilişkin tepki gösterdi. Bahçeli, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan; siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum" diyerek, İsrail Başbakanı ile hükümetinin hangi kanlı ve karanlık izleri takip ettiğini tüm dünyanın açıklıkla gördüğünü belirtti. Bahçeli, "Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı; siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ise tarih ve mazlumlar önündeki sorumluluğunu ihmalden süratle kaçınması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "TBMM'ye davet edilmek, muhatabı için bir şereftir. Bu şerefi taşıyıp taşımama konusu ise Sayın Abbas'ın bileceği ve davranışıyla ispat edeceği bir husustur" dedi.

Bahçeli, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasının gerçek manada soykırımın ibrası, zulmün ifa ve icrasına rezil bir ikramı olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan için söylediği sözlere de tepki gösteren Bahçeli, "Mavi Vatan'a masal diyen kokuşmuş ve emperyalizmin kuklası haline gelmiş devşirme ve DEM'lenmiş siyasi defoların engellemelerine ve kaleyi içten teslim alma girişimlerine rağmen, Türkiye ve Türk milleti milli haklarını ve egemenlik hukukunu cansiperane savunmanın yanında mazlumların da sonuna kadar yanında ve yöresinde sarsılmaz yerini alacaktır. Vatana masal diyenlerin yolu batış ve mahvoluş; buna direnen ve tepki gösterenlerin istikameti de Türk ve Türkiye Yüzyılıdır. Türk düşmanları kaybedecek, zafer meşalesi inanan milli yüreklerin elinde parlayacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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