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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

04.01.2022 12:38
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Elbette enflasyonun üstesinden hep birlikte geleceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Elbette enflasyonun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Dar ve orta gelirli insanımızın elinden tutmak başlıca vazifemizdir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim iddianın üzerine gidilmesinin; İçişleri Bakanlığının teftiş mekanizmasını çalıştırmasının bir hukuk gerçeği, bir idare marifeti olduğunu söyledi. Bundan rahatsızlık duyanların, İçişleri Bakanı'nı karalamaya yeltenenlerin, kızarmaz gözleriyle, utanmaz yüzleriyle, uslanmaz yüzsüzlükleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımları olduğunu belirten Bahçeli, "Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Çok ciddi iddialar teftiş, tetkik, sonrasında da tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başında müteferrika kavuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? 'Lafı ortaya attım, isteyen istediğini alsın' diyen çürük yumurta, senin dilinin altındaki bakla nedir?" sorularını yöneltti.

-"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel teftişten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun tabii adaylığını güçlendirdiğini ifade eden, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum: Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Önyargıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip 'TSK'nın içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK'ya tavrını mı ortaya koyar?' sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, bugünün Milli Savunma Bakanı'nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye Başkanı, kimlerin işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise 'Bu teröristler ne arıyor?' diyemedi mi? Demedi ise suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tevsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir."

-"Mağduriyet bunun neresindedir?"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görevdeki Belediye Başkanı'nı karşılaştırmanın, "Bakın o da aynısını yaşamıştı, görevden alınmıştı." demenin "soysuz bir kıyas" olduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğradığını, görevden alındığını, bu antidemokratik ve faşist uygulamayı Türk milletinin tashih ve tamir ettiğini, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına kadar taşıdığını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Peki, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı şiir mi okudu? Hayır. Gözünün üstünde kaşın var mı dendi? Gene hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların Belediyeye alınması konusunda iddiaların araştırılması, incelenmesi, ihtiyaç olursa da soruşturulması maksadıyla tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Yanlış olan nedir? Mağduriyet bunun neresindedir? Suç işlemiş, işlenmiş suçlara ortak olmuş, terör örgütüne mali ve siyasi destek sağlamış HDP'li belediye başkanları o halde niye görevden el çektirildi? Hukukun üstünlüğü varsa, ki vardır ve kesindir, o zaman kamu görevi icra eden herkes yeri ve zamanı geldiğinde yaptıklarından veya yapamadıklarından dolayı hesap vermekle yükümlüdür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde suç işlenmişse, teröristler bir diyet programı kapsamında işe alınmışsa bunun birinci derecede sorumlusu temsili olarak şube müdürü Ahmet, daire başkanı Mehmet değil bal gibi, buz gibi Belediye Başkanı olan zattır. Bu kapsamda herkes teftiş cihetiyle ulaşılacak sonucu beklemelidir. Suç sabit görülür, suçlular tespit edilirse bundan sonraki etap mahkemelerdir. Bu süre zarfında teröristlerin işe girdiği belge ve bilgilerle bir rapor formatına bağlandıktan sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sadece mahkeme huzuruna çıkması yetmez, görevinden alınması şarttır, adaletin icabıdır, hitamında sorumluluk Büyükşehir Belediye Meclisine aittir."

"Hayat pahalılığı kaderimiz değildir"

Özellikle ekonomik temelden ve teorik gerçeklerden kopuk kur ve fiyat artışlarının, Türkiye'nin belini kırmak, huzur ve refah ümitlerini kesintiye uğratmak için projelendirildiğini belirten Bahçeli, ekonomik operasyonlara, siyasi oyunlara, diplomatik tuzaklara karşı milletle aynı çizgide, devlete aynı mevzide, hükümetle aynı siperde olduklarını ifade etti.

Bahçeli, 20 Aralık tedbirleri vasıtasıyla döviz kurundaki düşüşlerin aynı oranda fiyatlar genel düzeyine yansıması, vatandaşların temel mal ve hizmet ihtiyaçlarının fiyatlarında indirime gidilmesinin, adil ve ahlaki beklenti, ekonomik güvenliğin de bir gereği olduğunu vurguladı.

Devlet Bahçeli, yüzde 13,58'lik aralık ayı tüketici enflasyonuyla 2021 yılında kümülatif enflasyon oranının yüzde 36,08'e tırmandığına işaret ederek "Salgın döneminin pek çok olumsuz tesiri kadar döviz kurundaki artışlar da maalesef enflasyonu tetiklemiş, arzu etmediğimiz seviyelere ulaştırmıştır. Elbette enflasyonun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hiçbir vatandaşımızı bu canavara ezdirmeyeceğiz. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Dar ve orta gelirli insanımızın elinden tutmak başlıca vazifemizdir." diye konuştu.

-"Bu söken şafak onun ve yandaşlarının karanlığı olacaktır"

Tespit edilen yüksek asgari ücretin yanı sıra, açıklanan memur ve emekli maaş zamlarının hakikaten sevindirici, refah açısından önemli bir gelişme olduğunu dile getiren Bahçeli, "Enflasyona karşı milli irade teyakkuzdadır. Memurlarımıza toplamda yüzde 30,5 oranında zam yapılması, hiçbir emeklimizin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak olması memnuniyet vericidir, kriz tellallarını da ters köşeye yatırmıştır. İlerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru inşallah makul ve istikrarlı seviyelere gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, tarafı olduğu zorlu mücadeleyi kazanacağını, siyasi gücünü ekonomik bağımsızlıkla perçinleyeceğini dile getiren Bahçeli, "Kamu kurumlarının kapısında siyaset yapan tükenmiş ve tüfeyli CHP Genel Başkanı ne derse desin, zilletin diğer paydaşları ne yaparsa yapsın, Türkiye büyüyecek, kalkınacak, zenginleşecek; yatırım, üretim, ihracat, istihdam, cari fazla seferberliğiyle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü Allah'ın izniyle taçlanacaktır." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Şafak sökecek" dediğini aktaran Bahçeli, "Elhak doğrudur ancak bu söken şafak onun ve yandaşlarının karanlığı olacaktır." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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Devlet Bahçeli, İstanbul, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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