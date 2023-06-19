Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bahçeli'nin '100 il' mesajına tepki gösterdi - Son Dakika
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bahçeli'nin '100 il' mesajına tepki gösterdi

19.06.2023 13:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '100 il' mesajı, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü kızdırdı. Görür, depremde daha fazla can kaybına neden olabileceğini belirterek, 'Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz' çağrısı yaptı.

Partisinin yeni yasama dönemi ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN MESAJI NACİ GÖRÜR'Ü KIZDIRDI

Bahçeli'nin "100 il" mesajı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda da ele alınırken, il olmayı bekleyen çok sayıda ilçede de heyecan yaratmıştı. Ancak Bahçeli'nin mesajı Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü kızdırdı.

"BU DEPREMDE DAHA FAZLA İNSAN KAYBI DEMEK"

Bu durumun depremde daha fazla can kaybına neden olabileceğini söyleyen Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, iktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50 000'den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden 'Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz' diye bir hareket başlatılmıyor? Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! 'Depremde insanımız ölmesin'i talep et" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin '100 il' mesajı Naci Görür'ü kızdırdı: Bu depremde daha fazla insan kaybı demek
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Son Dakika Politika Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bahçeli'nin '100 il' mesajına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bahçeli'nin '100 il' mesajına tepki gösterdi - Son Dakika
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