AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları

Geniş Video İzle

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı görüntülerin arka planında ne var? Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre; görüntü Bahçeli'nin "Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak" iddialarını yalanlamak için paylaşıldı. Görüntülerle birlikte tercih edilen Ferdi Tayfur şarkısı da DEM Parti'nin Diyarbakır'daki bayrak hamlesine ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın söylemlerine bir tepki mesajı olarak yorumlandı.

25.04.2024 14:45  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Meclis'teki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona katılmayan Bahçeli için sağlık sorunu yaşadığı öne sürülmüştü. MHP lideri ise Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı görüntüleri paylaştı.

Peki Bahçeli'nin burada vermek istediği mesaj neydi? MHP kulislerinin nabzını tutan CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, o görüntünün ve şarkının kodlarını anlattı.

Dicle Canova'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;

"Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı yer, Ankara'da bir spor kulübünün tesisleri. Öğrendiğime göre hemen her gün fırsat buldukça akşam üzeri yürüyüş yapıyor. Evinde düştüğü için kolu sargıya alınmıştı. Tamamen iyileştiği bilgisini edindim. Zaten dün yayınlanan görüntüde de kolunda artık sargı olmadığı görülüyor.

ŞARKI SEÇİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Aslında o görüntünün X'ten paylaşılmasının ana nedeni de TBMM'deki özel oturuma ve resepsiyona katılmaması sonrası, 'Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak' iddialarını yalanlama amaçlı. Sağlıklı olduğunu o görsel ile vurguladı Devlet Bahçeli. Ama bir de fonda kullanılan şarkı var. Ferdi Tayfur'un söylediği 'Sensin' isimli parçası. Şarkının sitem dolu sözleri dikkat çekti. MHP kulislerinde nabız tuttum. Öncelikle şunu söyleyeyim; Devlet Bahçeli'nin TBMM 23 Nisan törenlerine katılmamasının da bu şarkı ile vermeye çalıştığı mesajın da kodları var.

DEM PARTİ'NİN BAYRAK HAMLESİNE ÇOK KIZDI

İki temel nedenden söz ediliyor. Birincisi DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi'nde ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması. MHP lideri buna çok tepkili. Bu duruma, karşısındaki tepkisizliğe bir tepki olarak Meclis'e gitmediği konuşuluyor. İlgililerin gereken tepkiyi göstermediği düşüncesi var MHP'de. Devlet Bahçeli bu konuda yaptığı açıklamada, 'Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında dem parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı' ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak felakete çanak tutar uyarısında bulunmuştu.

ERBAKAN'IN SÖZLERİ RAHATSIZLIK YARATTI

İkinci neden ise yerel seçim sonrası gündeme getirilen bir söylem. AK Parti'nin seçimdeki oy oranı gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin bir takım tespitler. Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonunda gazetecilere 'AK Parti'ye biz kaybettirmedik, bazı yerlerde MHP kaybettirdi' dedi. İşte bu söylem de MHP'de rahatsızlık yaratıyor. MHP'nin bakışı bunun aksine. Güç kazandırdığı yönünde ve varlığını işbirliğine dayandırdığı yaklaşımları topyekûn reddediliyor.

İTTİFAK BOZULUR MU?

Peki, tüm bunlar ittifakı olumsuz etkiler mi? Konuştuğum parti kaynakları 'Biz cumhur ittifakını bozmayız' mesajını net şekilde verdi. Ancak "Bu söylemi dile getiren, böyle düşünenler buyursun ne yapıyorsa yapsın" diye de bir tepki var. Fakat dediğim gibi Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığının altı çiziliyor. MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü diyaloğa da vurgu yapılarak, 'Buradan ittifak bozulmaz' mesajları veriliyor."

Devlet Bahçeli, Fatih Erbakan, Ferdi Tayfur, Diyarbakır, DEM Parti, Ameliyat, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:57 Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952 Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Zehra Güneş, VakıfBank ile 2 ııllık sözleşme imzaladı #127952
14:36 Belediye Başkanı Aydar’dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 15:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement