Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısının ardından yönetmen Alper Çağlar "Dağ" filminde 4.000 şehidimizin isminin yer aldığı jeneriği paylaştı. Çağlar, "Bence siz de TSK şehitlerinin ana ve babalarına bir ziyaret sırasında bu fikirlerinizi haykırın. Tabi yüreğiniz gözlerine bakmaya yeterse." dedi.

22.10.2024 16:29
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Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ YÖNETMENDEN BAHÇELİ'YE: İLK 4000 YİĞİDİN ADINI YAZDIM

Bahçeli'nin çıkışına bir yorum da Dağ filminin yönetmeni Alper Çağlar'dan geldi. Dağ filminde 4.000 şehidimizin isminin yer aldığı jeneriği paylaşan Alper Çağlar, "Bence siz de 1984-2012 arası 4000, çözüm garabeti ve sonrasında da 1000'in üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri şehidinin ana ve babalarına bir ziyaret sırasında bu fikirlerinizi haykırın. Tabi yüreğiniz gözlerine bakmaya yeterse. Yardımcı olayım, ilk 4000 yiğidin adını yazmıştım." dedi.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Bahçeli\'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası ünlü yönetmenden çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Önder null:
    filmciye bak sen askerlik yaptin mi sen bos hava. daha cokmu sehit lazim filmin icin 45 172 Yanıtla
  • yavuz d:
    yvsaga bak seloya ozgurluk diyen chp ye oyverirken iyiydi o zaman nerdeydi 4000 sehit 27 91 Yanıtla
  • İlhan tomruk:
    Helal olsun ağzı olup boş konuşanlardan olmamış hem ağzı hemde beyni çalışıyor dağ gibi güsel 2 film yapmasından belli teşekkürler 89 17 Yanıtla
  • Mehmet OLGAÇ:
    Devlet Bey'in yükü ağırdır. Dünyada apoya özgürlük isteyecek son kişidir. Fakat devletin bekası söz konusu olunca baldıran zehiri içmek zorunda kalıyor. İlerisi savaş kaçınılmaz görünüyor. Dolayısıyla içerde tek parça sağlam durmamız lazım ki dışarıya karşı bozguna uğraşmayalım. mesele bundan ibaret. 31 64 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Böyle olacaktıda nıye bukadar şehıt verdık mıllet sızın oyuncagınızmı yazık 50 6 Yanıtla
  • erhan köymen:
    o ünlü yönetmende duyar kasacam diye bundan sonra şehit düşecek asker polis ailelerine gidip bunu durdurma şansımız vardı ama o zaman üçbeş kişi helal olsun ne kadar vatansever desin diye engel oldum der artık geçmişte yaşayanın geleceği olmazmış her birey şuan gelecekteki çocuğunu düşünsün 14 29 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Maksat gündem değiştirmek 26 9 Yanıtla
  • muzaffer doğramacı:
    İnaniyormusunuzki bahçelinin bu dedikleri olunca pkk bitecekmi bitmez çünkü bu işten nemalanan devletler ve siyasiler var boş işler bunlar. 30 2 Yanıtla
  • Reis 13:
    millet olarak kimsenin ki yemiyor birşey demeye? ölenlerin anasının , babasının ardına saklanıp laf söylüyorlar. 15 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    boşa kürek sallamayın bunların kimseyi taktığı yokyarın bir gün birinin üzerine bırakırlar bu olayı aradan sıyrılırlar. 13 1 Yanıtla
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