Bahçeli: Terör Örgütü Silahları Teslim Etmeye Başladı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Terör Örgütü Silahları Teslim Etmeye Başladı

11.07.2025 12:55
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silahını teslim etmeye başladığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye başlamıştır. Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır" dedi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, "Bir yanda ülkemiz diğer yanda mücavir bölgeler yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halindedir. Türkiye, mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir. 27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'na muvafık ve müzahir şekilde bölücü terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12'nci kongresini toplayarak örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan etmiştir. Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak, terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır. Bir devlet politikası halini alan 'Terörsüz Türkiye' kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, HUZUR DOLU GELECEĞİN KULVARIDIR'

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe aldığını vurgulayarak, "Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkar yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler, yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır. Hakikaten hem Türkiye'miz, hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır. Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir. Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Terör Örgütü Silahları Teslim Etmeye Başladı - Son Dakika

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