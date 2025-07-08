Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz

08.07.2025 13:25
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MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin arkasında olduklarını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananlara yönelik "esir" tanımlaması yapmasını "aymazlık ve ayıplı bir üslup" olarak nitelendirdi.

Siyaset mücadelesinden değil düşmanlık yapanlardan milletin yaka silktiğini ifade eden Bahçeli, "Gündelik polemiklerin, aslı astarı olmayan iddiaların, sürekli şaibe ve şüphe içeren beyanatların, azgınlaşan parti ihtiraslarının ülkemizde ne var ne yok yutmasına tahammül edemeyiz. Ekmek yerine süpürge tohumu yiyerek, kavrulup öğütüldükten sonra kaynatılan nohudu kahve niyetine içerek, bebeklerin üzerine örtülmesi gereken battaniyeleri kağnı gıcırtısını dinleye dinleye mermilerin üzerine örterek Milli Mücadele'yi başarmış ve Cumhuriyet'i kurmuş aziz Türk milletini, onun bunun hakir görmesini, devleti kum torbasına çevirenleri hoş görmemiz, masum addetmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Bireysel ve çıkara dayalı hesaplarını siyaset alanında kin ve nefret olarak yayanları tanımadıklarını ve tanımayacaklarını vurgulayan Bahçeli, Cumhur İttifakı ile Türk milletini temsil eden bir siyasi hareket olduklarını belirtti.

Türk milletinin ve Türk milliyetçiliğinin, dünyanın en köklü gerçeklerinden, değerlerinden ve kavramlarından olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Kabul etmek durumundayız, Tek başına dünün övgüsü ile avunanlar için hayat, bugünden ve yarından umudunu kesmiş olduklarından dolayı sadece hasret duyulan güzel anılardır. Yalnızca yarını düşleyenler için hayat, hem dünü, hem bugünü kaybetmiş olduklarından mülhem sadece özlem duydukları hayallerdir. Anılar geride, hayaller ileridedir. Ama her ikisi doğrudan bugün ile ilişkilidir. Bugün, dünün sonucudur. Bugün, yarının nedeni olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim için dün, şerefli geçmişimizdir, övünmek hakkımızdır" ifadesini kullanan Bahçeli, dünün, anıların ötesinde, bugünün ve geleceğin rehberi olması gerektiğini de söyledi.

"Ülkü" adını verip peşine düştükleri gelecek hayallerini varoluş tutkuları olarak nitelendiren Bahçeli, "Fakat yalnızca geleceğin peşinde koşarken bugünümüzü kaybetmemizin bahanesi haline de gelmemelidir. Zaman, her varlığa, taşıdığı öze veya cevhere göre tesir etmektedir. Kalıcı veya geçici olması, onun zamana karşı dayanma ve direnme yeteneği ile sınırlıdır. Ağaca bakarken ormanı göremeyen dağınıklıktan veya ormanı seyrederken ağaçları fark edemeyen illüzyondan kurtulmak durumundayız." görüşünü paylaştı.

"Herkes baksın işine, çevirsin dümenlerini..."

Türkiye'nin geçmişin vahim ve kronik sorunlarından kurtularak bugün ve yarını emniyete alacağını dile getiren Bahçeli, geçmişten miras alınan külfetli ve kamburlaşmış sorunların başında terörün geldiğine dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

" PKK'nın silah bırakması ve silahların Irak'ın kuzeyinde MİT'in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanların bize 'muavin' deyip bühtan içinde olması edepsizlikle bile tanımlanmayacak çamurluk ve çirkinliktir. Bizi tanımayanların, bir zamanlar içimize hasbelkader sızıp kapalı devre faaliyet içinde olanların bugün bize ne Türklük ne ülkücülük ne de Türk milliyetçiliği hakkında ahkam kesemeyeceğini, buna siyaset ve fikir mazilerinin yetmeyeceğini kararlıkla ifade etmek isterim. Herkes baksın işine, çevirsin dümenlerini, oynasınlar kağıttan kaplan rollerini. Bizim sevdamız Türkiye'dir, mensubiyet şerefimiz Türk milletidir, terörsüz Türkiye hedefimiz de yeni yüzyılda yükselişimizin, barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır.

'Güneş tuttuğumuz gökyüzü çadırımız' diyen kutlu ecdadımızın emanetlerine leke sürdürmeyeceğiz. Türk-Kürt kardeşliğinin millet varlığı içinde sonsuza kadar yaşatılmasına and olsun, seve seve hizmet edeceğiz. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Dolayısıyla devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebepten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız. Yeni yüzyılı Terörsüz Türkiye ile taçlandırarak Türkiye'ye şeref katacağız."

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz - Son Dakika

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