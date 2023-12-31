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Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlara alet etmek isteyenlere karşı duracağız - Son Dakika
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Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlara alet etmek isteyenlere karşı duracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk sporunun kirli amaçlara alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, 2024 yılında da bu konuda kararlılıkla duracaklarını belirtti. Bahçeli ayrıca Türk milletinin yeni yılını kutlayarak, Türk-İslam aleminin barış, huzur ve istikrara susamış tüm insanlığın yeni yılını kutladığını ifade etti.

Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlara alet etmek isteyenlere karşı duracağız
31.12.2023 - 13:55,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" dedi.

Devlet Bahçeli, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bahçeli, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin zorluklar ve çetin engellerle bugüne ulaştığını kaydederek, "Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi, devletimizin kurucu ilke ve esasları çok şükür hiçbir sapma göstermeden, hiçbir yara almadan, hiçbir tahrip ve tahrik kapanına sıkışmadan 100 yıl öncenin ilham ve iradesiyle yeni bir Türk yüzyılının temelini oluşturdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet banisidir. Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır. Aziz Atatürk, Türk milletine ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

'ÖDENECEK BEDELLERİN AĞIRLIĞI ARTACAKTIR'

Türkiye Cumhuriyet'inin milli ve üniter bir devlet olduğunu vurgulan Bahçeli, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her türlü siyasi mütalaa ve mülahazanın önünde ve üstündedir. Nihai hüküm 29 Ekim 1923 tarihinde verilmiş, 29 Ekim 2023 tarihinde de teyit edilmiştir. Bu karardan geri dönüş diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle makus ve menhus emel sahipleri karanlık hesaplarını tekrar gözden geçirmek durumundadır. Aksi halde ödenecek bedellerin ağırlığı da doğrudan doğruya artacaktır. Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" dedi.

'TÜRK-İSLAM ALEMİNİN YENİ YILINI KUTLUYORUM'

Ayrıca, Türk milletinin yeni yılını kutlayan Bahçeli, "Bu duygu ve düşüncelerle, gerek depremde, gerek terörle mücadelede, gerek Gazze'de, gerekse de her türlü hastalık ve afet sonucunda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, başımız sağ olsun diyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, barış, huzur ve istikrara susamış tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün 2024 yılında hız ve derinlik kazanmasını gönülden diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
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