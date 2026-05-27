Bahçeli: Bir Ölsek de Bin Dirileceğiz

27.05.2026 17:03
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında Kızılcahamam’daki anıtı ziyaret ederek dua etti ve karanfil bıraktı. Konuşmasında, ülkücü şehitlerin fedakarlıklarına vurgu yapan Bahçeli, davanın dualı olduğunu, makamların emanet ve mesuliyet gerektirdiğini belirterek, şehitlerin hatırasına sahip çıkacaklarını ve Türk milliyetçiliğinin son kalesi olarak mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, anıta karanfil bıraktı. Bahçeli, ülkücü şehitleri rahmet, minnet ve hürmetle yad etmek üzere bir arada olduklarını söyleyerek, "27 Mayıs; şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller, nasıl ağır çileler, nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür" dedi.

'DAVAMIZ DUALIDIR'

MHP'nin her kademesinin, şehitlerin kanı, dava büyüklerinin alın teri, Taş Medreselilerin çektiği ıstıraplar üzerine kurulu olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bundan dolayı Ülkücü için makam, hakkı verilecek bir emanettir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket içinde alınan her görev, bir gösteriş payesi değil; hesabı önce Allah'a, sonrasında ise aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir. Bu ağır mesuliyetin altında ezilmeyişimiz, istikametimizin şahsi hesaplara değil; ila-yi kelimetullah davasına, nizam-ı alem ülküsüne ve Türk milletinin ebedi istiklal iradesine dayanmasındandır. Çünkü davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah'tır" diye konuştu.

'BİR ÖLSEK DE BİN DİRİLECEĞİZ'

Şehitlerin, adları ve hatıralarıyla nesillerin yoluna kandil olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Şehitlerimizin toprağın altındaki sükutu, nice nutuktan daha gür, yoklukları, aramızdaki nice varlıktan daha diridir. Zira onlar, lütuf ve keremle sevindirilen, arkalarından gelecek dava arkadaşlarına korkuya ve hüzne burada yer bulunmadığını müjdelemektedir. Bu müjde bugün saflarımızı sıklaştırmakta, imanımızı tazelemekte, irademizi metinleştirmektedir. Geride kalanlarımızın omuzlarına miras, gönüllerine miyar, yokuşlu yollarına mihver, karanlık zamanlarda ise mukaddes bir meşale olarak parlamaktadır" dedi.

Bahçeli, "İlk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan Şehit Bakanımız Gün Sazak'a, Mustafa Pehlivanoğlu'ndan Cevdet Karakaş'a, Yusuf İmamoğlu'ndan Dursun Önkuzu'ya, Fikri Arıkan'dan Cengiz Baktemur'a, Ahmet Kerse'den son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum" ifadelerini kullandı.

'HASRET VE VEFAYLA ANIYORUM'

Bahçeli, ülkücülüğün, bir ömür taşınacak en yüce şeref olduğunu vurgulayarak, "Şehadet ise o şerefin ebediyetle taçlanmış halidir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Sözlerime son verirken başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Gün Sazak Bey'i, 12 Eylül zulmünde darağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk-İslam ülküsü uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasretle ve vefayla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali, emanetleri ebediyen aziz olsun. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara" diye konuştu.

Kaynak: DHA

