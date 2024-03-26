Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Rize- Artvin havalimanı geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştı"
ARTVİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. "Ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptık ama ona rağmen bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik" diyen Uraloğlu, " Doğu Karadeniz'de zaten bir zorluk var. Artvin'e geldik mi o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafya böyle bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz de var" dedi.
Borçka'nın zorlu kış şartlarında her yıl çile yaşayan Macahel bölgesine tünel projesi ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu "Muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben genel müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık, bitirmiştik. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, bütün Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini de alarak orada bir vaziyet alır da orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz, hızlıca bitirir hemen onu da yatırım programını alır, yürürüz diye düşünüyoruz. Yok olmadı zaten elimizde hali hazırda proje var. Onu biraz daha yakın takip edeceğiz ve şu önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.
Bakan Abdülkadir Uraloğlu daha sonra il merkezine giderek sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada "Bugün Rize Artvin Havalimanımıza indik. Geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65. Burası iş yapar mı yapmaz mı tartışılan bir dönemde günlük ortalama 10 tane uçak var. Oradan geldiğimizde sahil yolunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ehemmiyet vererek bitirdiğimiz bir yoldan seyrettik. Borçka'ya kadar çok istediğimiz standartlarda olmayan bir yolunuz var. Bununla ilgilide çalışmalarımız var. Bir çok yatırım yaptık. Şimdiye kadar, 86 milyar liralık Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olarak Artvin'e yatırım yaptık. Bölünmüş yolu 40 kilometreye çıkartmışız yine sıcak karışım kaplamada da karayolları sorumluğunda olan yollarımızın 201 kilometresini sıcak karışım kaplama yapmışız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Rize-Artvin havalimanı geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'halkla buluşma' programında vatandaşlara hitap etti. Özel, emekli maaşlarına yapılmayan zamları eleştirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilere sağlanan imkanları hatırlattı. Ayrıca, tarım kenti olan Bandırma'da çiftçilere destek sözü verdi ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak, 'Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok' dedi. Erbakan, ayrıca partisinin hedeflerini açıklayarak, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar olmayı ve 2028 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin İsrail ile ticaret yapmasının akıl alacak bir durum olmadığını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde mikrofon açık kaldı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in ezan arasında yaptığı konuşmalar duyuldu. Aytekin, mikrofondan 'Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular.' şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.
ABD'nin Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair güvence vermesi gerektiğine karar veren Londra Yüksek Mahkemesi, Assange'ın iadesini şimdilik askıya aldı. Mahkeme, ABD makamlarına güvence vermesi için süre verdi. Assange'ın avukatları, eski Başkan Trump'ın açıklamasını gündeme getirdi. Assange, 18 suçtan yargılanmak isteniyor. Bir sonraki duruşma 20 Mayıs'ta yapılacak.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, engelli bireyler için eğitim, kurs ve etkinliklerin düzenleneceği bir merkezin şehre kazandırılacağını açıkladı. Merkezde ayrıca Kadın ve Aile Danışma Merkezi ile belediye ek hizmet birimleri de yer alacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uzunköprü Belediye Başkan adayı Ediz Martin'e destek için Edirne'ye geldi. Akşener, burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'nin milletin sesi olduğunu vurguladı ve emeklilere yönelik taleplerini dile getirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Burdur'un Gölhisar ilçesinde seçim çalışması çerçevesinde esnaf ile bir araya geldi ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sertbaş'a destek çağrısında bulundu.
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Dudullu'da yapılan Kadın Buluşması Programı'nda siyasetin sadece erkeklerin bir işi olmadığını vurgulayarak kadınlara kafa tutmalarını istedi. Beştaş, İstanbul'da seçim çalışmalarına devam ettiklerini ve kadınların yönetimde olduğu bir İstanbul için mücadele ettiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?