Politika

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Rize- Artvin havalimanı geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştı"

ARTVİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. "Ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptık ama ona rağmen bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik" diyen Uraloğlu, " Doğu Karadeniz'de zaten bir zorluk var. Artvin'e geldik mi o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafya böyle bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz de var" dedi.

Borçka'nın zorlu kış şartlarında her yıl çile yaşayan Macahel bölgesine tünel projesi ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu "Muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben genel müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık, bitirmiştik. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, bütün Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini de alarak orada bir vaziyet alır da orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz, hızlıca bitirir hemen onu da yatırım programını alır, yürürüz diye düşünüyoruz. Yok olmadı zaten elimizde hali hazırda proje var. Onu biraz daha yakın takip edeceğiz ve şu önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

Bakan Abdülkadir Uraloğlu daha sonra il merkezine giderek sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada "Bugün Rize Artvin Havalimanımıza indik. Geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65. Burası iş yapar mı yapmaz mı tartışılan bir dönemde günlük ortalama 10 tane uçak var. Oradan geldiğimizde sahil yolunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ehemmiyet vererek bitirdiğimiz bir yoldan seyrettik. Borçka'ya kadar çok istediğimiz standartlarda olmayan bir yolunuz var. Bununla ilgilide çalışmalarımız var. Bir çok yatırım yaptık. Şimdiye kadar, 86 milyar liralık Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olarak Artvin'e yatırım yaptık. Bölünmüş yolu 40 kilometreye çıkartmışız yine sıcak karışım kaplamada da karayolları sorumluğunda olan yollarımızın 201 kilometresini sıcak karışım kaplama yapmışız" ifadelerini kullandı.