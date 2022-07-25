Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

25.07.2022 19:54
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 25 Temmuz 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı, terörle mücadele, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ve F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu" denildi.


YORUMLAR
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı MSB: 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.' MSB: 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü - Son Dakika

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