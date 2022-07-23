Bakan Akar: "Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum" - Son Dakika
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Bakan Akar: "Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum"

23.07.2022 18:07
Bakan Akar: "Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınadığını söyleyerek;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınadığını söyleyerek; "Türkiye Cumhuriyeti olarak Yunanistan'ın faaliyetlerini karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; tüm iyi niyete rağmen Türk okullarını askıya alan Yunanistan'ı şiddetle kınadığını ifade ederek; "Tüm dünyada yaşanan ekonomik darboğaza rağmen sanayide yatırımına devam eden ülkemiz ve Kayserimiz cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasetle önemli kazanımlar elde etmiştir. Kayseri'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen şehirlerden biri olmasını sağlayan başta cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçelere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye; siyasi, askeri ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği dönemde cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel bir aktör olarak etki ortaya koymuştur. Milli savunma bakanlığımız cumhuriyet tarihinin en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla güvenliğimizi sağlamakta. Mehmetçiğimiz tüm terör örgütleriyle mücadele etmekte, Kıbrıs dahil tüm hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Tüm iyi niyetlerimize rağmen yunan siyasilerinin provakatif faaliyetleri devam etmektedir. Yunanistan'daki Türk okullarının askıya alınmasını şiddetle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak Yunanistan'ın faaliyetlerini karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye; Azerbaycan'da, Libya'da dost ve müttefik kardeşlerimizin barışına devamlı katkı sağlamaktadır. Bugün itibariyle Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin katılımıyla müşterek koordinasyon merkezimiz çalışmaya başlamıştır. Maalesef bu sabah Odessa'da patlama meydana geldi, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar: "Yunanistan'ın Türk okullarını askıya almasını şiddetle kınıyorum" - Son Dakika
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