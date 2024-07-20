İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Eren Bülbül evladımız gibi başka hiç bir evladımızı daha teröre kurban vermek istemiyoruz'

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da katıldığı Güvenlik Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Eren Bülbül evladımız gibi başka hiç bir evladımızı daha teröre kurban vermek istemiyoruz" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, dün Rize'nin ardından bugün Trabzon'da bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, ardından DSİ Sosyal Tesisleri Necip İba Konferans Salonunda yapılan Güvenlik Toplantısına katıldı. Güvenlik Toplantısına Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Trabzon'un Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından yetkililer katıldı.

"Trabzon sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusudur"

"Trabzon sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusudur" diyerek sözlerine başlayan Bakan Yerlikaya, "Trabzon 'Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz' diyen Sultan Fatih'in bizlere kutlu emanetidir. Bizler de bu kutlu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu aziz şehirde bakanlık olarak huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara ve göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve terörist kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de ve tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı daha teröre kurban vermek istemiyoruz. Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'umuzda toplam 64 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 9'Ututuklandı. 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu ticareti, toplumsal siyasal ve ekonomik içeren çok boyutlu sosyal bir sorun. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Trabzon'da yine aynı dönemde 230 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1910 zehir taciri gözaltına alındı. Bunların 175'i tutuklandı. 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu noktada hep beraber gayret göstermeliyiz ve bu hep beraber gayret noktasında da aslında biz Trabzon'da hemşehrilerimizden daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Bunu bize bırakın, biz onların hakkından geliriz"

Konuşmasında 'NARVAS' adı verilen yazılım programlarından da bahseden Yerlikaya "Yani duyduğumuz, işittiğimiz, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili. Bunlarla ilgili bildiklerimizi güvenlik birimlerimizle yani uyum aplikasyonumuzla yani 112 ile bunları söylenmek bize güç veriyor. Mücadelemizi çok daha etkin hale getirmiş oluyoruz. Yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor. Bugün sabah paylaşmış olduğumuz Kuyu-10 operasyonuyla beraber 619 rakamının 620 rakamına ulaştığını söylemek istiyorum. Yine bu amaçla buradaki güvenlik birimlerimizin de 14 operasyon düzenlendiğini, 44 şüphelinin bugüne kadar gözaltına alındığını, 4 tutuklama ve beşinin de hakkında adli kontrol kararının verildiğini ifade etmek istiyorum. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla ilgili duyduğumuz, bildiğimiz bir şey varsa lütfen ama lütfen bunu bizim güvenlik birimlerimize, Valimize, mülki idare amirlerimize bunu söyleyin: Bunu bize bırakın. Biz onların hakkından geliriz. Çünkü devlet ve millet iradesinden başka bir güç biz tanımıyoruz. Hukuk devletiyiz" şeklinde konuştu.

"Yılın ilk 180 günü, bir yıl önceki aynı dönemiyle kıyaslandığı zaman gerçekten mala karşı işlenen suçlarda büyük bir düşüş söz konusu"

Sözlerinin sonunda gerçekleşen suç oranları ile ilgili de konuşan Yerlikaya, "Mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçta emniyetimiz ve jandarmamızda 01.01.2024 - 30.06.2024 yani yılın ilk 180 günü, bir yıl önceki aynı dönemle kıyaslandığı zaman gerçekten büyük bir düşüş söz konusu. Sadece jandarmada bu periyotta 87 olay olmuş. Evden hırsızlık bu dönemde jandarma bölgesinde 34. Aynı şekilde polis bölgesine baktığımız zaman da dolandırıcılıkla ilgili 433 suçu eğer saymazsak 111 suç olayına rastlıyoruz. Artık polis bölgesinde bu 6 ay boyunca kapkaçın olmadığını, oto hırsızlığının olmadığını görüyoruz. Yankesicilik sadece 1 suç işlendiğini görüyoruz. Gaspla ilgili sadece 7 olduğunu, otodan hırsızlığın 9'a kadar düştüğünü, evden hırsızlığın da polis bölgesinde sadece 35 olduğunu görüyoruz. Biz 1 sayısının bile çok olduğunu değil, kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlarımız bir önceki periyottan, bir önceki aydan, bir önceki yıldan çok daha iyiye yani Türkiye'nin huzuru yani Trabzon'un huzuru için vatandaşlarımızın daha büyük beğeni, takdir ve dualarını alma noktasında gayret gösterdiklerini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğime ben bakanları olarak arkadaşlarımla beraber inanıyoruz. Aydınlatma oranlarında da kişilere karşı işlenen 10 önemli suçtan, 100 suçun 99'unun bu süre içerisinde aydınlatıldığını görüyoruz. Bu Türkiye ortalamasından iki puan üste. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta aydınlatma oranı ne? Türkiye ortalaması 76'ya yakın. 100 olayın 76'sı, Trabzon'umuzda bu yaklaşık 8 puan daha yukarıda. Yani 85 bandında. Biz inanıyoruz ki bu oran çok daha yukarıya gidecek" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON