Bakan Bak: Suriye\'de bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

Politika

AK Parti'nin Hatay 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antakya Derince Mahallesi'nde yapımı devam eden 1000 kişilik Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesis inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ziyarette Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın da eşlik ettiği Bakan Bak, proje detaylarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bak, daha sonra AK Parti'nin kongresine katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile milletvekillerinin de katıldığı kongrede konuşma yapan Bakan Bak, "Hatay için çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Hep beraber burası için, Hatay için, ülkemiz için çalışacağız. Görüyorsunuz, 6 Şubat depreminde canlarımızı kaybettik. Herkes dedi ki 'Burası ayağa kalkmaz' ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 'Bu konutları da bitireceğiz, Hatay'ı da inşa edeceğiz ve bölgeyi de inşa edeceğiz' İşte sonuçları görüyoruz" dedi.

'HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

Suriye'de bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bak, "Terörsüz Suriye istiyoruz ve orada bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İşte yapılanlar ortada, şimdi Hatay, Suriye için çok kritik bir noktada, lojistik olarak, hizmet olarak ve devletimizin Suriye politikası açısından çok önemli. O nedenle Hatay Büyükşehir Belediyesi ile belediyelerimiz ile beraber bölgemize ve bu ülke için hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.