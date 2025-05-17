Bakan Bak: "Türkiye\'de son 23 yılda spor tesisleri devrimi yaşanmaktadır"

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2 kapalı yüzme havuzu ve spor tesisi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı programla açıldı. Bakan Bak, "Bugün iki farklı yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye'de son 23 yılda spor tesisleri devrimi yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın spor geçmişinden gelmesi ve sevmesi, spora yatırımlar yapması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında pek çok organizasyonla Türkiye spor devrimi yaşamaktadır" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçede yapımı tamamlanan Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzu ile Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Parkı bugün düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı. Düzenlenen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerin yanı sıra çok sayıda sporsever vatandaş katıldı. Açılışın ardından Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Parkı'nda incelemelerde bulunan Bakan Bak, öğrencilerle futbol oynayarak şut çekti. Öte yandan açılışı konferans bağlantıyla yapılan bir diğer havuz olan Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzu'nda AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik haftasında Arnavutköy'de olmak bizi çok mutlu etti. Bugün iki farklı yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz. Türkiye'de son 23 yılda spor tesisleri devrimi yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın spor geçmişinden gelmesi ve sevmesi, spora yatırımlar yapması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanında pek çok organizasyonla Türkiye spor devrimi yaşamaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin olduğu her yerde her faaliyette biz varız. 2026 UEFA ligi finalini İstanbul'da yapacağız. Yine buradan sözünü vermiş olalım ki, 2 bin kişilik çok amaçlı spor salonunu Arnavutköy'e kazandıracağız. Aynı zamanda Arnavutköy'e 5 halı saha, Karaburun'a da su sporları tesisi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, "Arnavutköy, İstanbul'un en genç ilçelerinden biri. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Ama bu gençlik sadece sayılardan ibaret değil. Bu gençlik, fırsat sunulduğunda neler başarabildiğini defalarca göstermiş bir gençliktir. Uluslararası yarışmalardan başarılarla dönen sporcularımız, robotik yarışmalarında dünya dereceleri alan öğrencilerimiz, Teknofest'lerde adından söz ettiren takımlarımız bunun en somut göstergesidir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, gençlik merkezleri ve modern sosyal yaşam alanları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük vizyonun eseridir. Kendisinin 'gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır' anlayışı, biz yerel yöneticiler için daima yol gösterici olmuştur. Biz de Arnavutköy'de bu vizyonun izinden gidiyor, çocuklarımız için, gençlerimiz için, ailelerimiz için örnek yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün, tüm bu yatırımların en özel halkalarından birini sizlerin huzurunda hizmete açıyoruz. Bolluca ve Aktoprak Kapalı Yüzme Havuzlarımız yalnızca spor yapılacak alanlar değil, çocukların özgüvenle suyla tanıştığı, gençlerin hedeflerine yürüdüğü, ailelerin güvenle vakit geçirdiği birer yaşam merkezi olacak. Bugün burada açılışını yaptığımız Bolluca Kapalı Yüzme Havuzu'na, mahallemize ve ilçemize uzun yıllar özveriyle hizmet etmiş, dün kaybettiğimiz Mavigöl Mahallesi Muhtarı merhum Seyfi Saraç'ın ismini veriyoruz. Kıymetli Muhtarımız Seyfi Saraç'ı bir kez daha rahmetle, minnetle ve dualarla anıyorum. Hatırasını yaşatmak, onun emeğine ve gayretine vefa göstermek bizim için büyük bir sorumluluktur. Vefanın bir semt adı değil, bir duruş olduğunu bilen bir anlayışla, bu anlamlı ismi ilçemizin hafızasına kazıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL