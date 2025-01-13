Bakan Bayraktar BAE\'de Temaslar Gerçekleştiriyor

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna bint Abdullah Al Dahak ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) temaslarını sürdürüyor. Bayraktar başkent Abu Dabi'de IRENA 15. Genel Kurulu marjında BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna bint Abdullah Al Dahak le görüştü. Bakan Bayraktar ayrıca Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud Esmat, Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ve Kosta Rika Çevre ve Enerji Bakanı Franz Tattenbach ile bir araya geldi. - ABU DABİ