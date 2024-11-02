Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş Türkiye'nin Enerji Üretim Üssü - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş Türkiye'nin Enerji Üretim Üssü

Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş Türkiye\'nin Enerji Üretim Üssü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ın enerji potansiyelini vurgulayarak, şehrin elektrik üretiminde önemli bir rol oynadığını açıkladı. Depremin ardından enerji altyapısının yenilendiğini belirtti.

02.11.2024 13:14  Güncelleme: 13:17
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş'ın çok ciddi potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Hem hidrolik kaynaklar anlamında hem kömür anlamında ciddi bir elektrik üretimi var. Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir" dedi.

Temaslarda bulunmak üzere 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk ziyaretini Büyükşehir Belediyesi'ne yaptı. Burada Başkan Fırat Görgel'den şehre dair bilgiler alan Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, Kahramanmaraş Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş Türkiye'nin enerji üretim üssü. Yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu tesisler var. Bunların bir kısmı lisanslı bir kısmı da kendi sanayicilerin kurduğu tesisler var 600'ün üzerinde tesis var. Kahramanmaraş'ın çok ciddi potansiyeli var; hem hidrolik kaynaklar anlamında hem kömür anlamında ciddi bir elektrik üretimi var. Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir. Aynı zamanda istihdamı ve üretimi ihracat kabiliyeti olan inşallah bu özelliklerini dönüştürerek daha güçlü hale getirebilecek bir şehir" dedi.

Deprem sorası şehrin enerji altyapısında yenilemelerin devam ettiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Ben Kahramanmaraş'a depremden hemen birkaç gün sonra gelmiştim bir yabancı dışişleri bakanını kendi ülkesinin arama kurtarma çalışmalarında burada eşlik etmiştim. O günden bu güne çok büyük bir ilerleme var. Şehrin meselelerini biliyoruz şehir yeniden yapılıyor. Özellikle bizim alanımızla ilgili elektrik ve doğalgaz altyapısının yenilenmesi önem arz ediyor. Bütün bunları sizler de yakinen hissedeceksiniz. İnşallah el birliği ile Kahramanmaraş'ın bu büyük potansiyeli ile bu zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı devir teslim töreninin ardından Afşin ilçesindeki programlara geçmek üzere kent merkezinden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Deprem, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş Türkiye'nin Enerji Üretim Üssü - Son Dakika

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