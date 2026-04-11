Bakan Bayraktar: "Kayseri, Türkiye\'nin gözbebeği"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Bayraktar, Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri ülkemizin göz bebeği şehirlerden birisi, her alanda ülkemize katkı yapan bir şehirdir" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı, Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşıladı. Karşılamanın ardından ikili ve beraberlerindeki heyet, belediye bahçesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra başkanlık makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mize hoş geldiniz, belediyemizi şereflendirdiniz. Sizler gibi dinamik, ülkemizin geleceği olan çok değerli bakanlarımıza dua ediyoruz, iyi ki varsınız" dedi. Enerji politikasının önemini bilen bir anlayışın sahibi olduklarının altını çizen Büyükkılıç, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirmek için Somali'nin Mogadişu Limanı'na gelen Çağrı Bey derin deniz sondaj gemisinin karşılama törenine katılan Bakan Bayraktar'ı tebrik ederek, "Gururumuz olan Somali'deki anlamlı ve önemli çalışmadan dolayı tebrik ve teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ay yıldızlı Türk bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için sizlere dua ediyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, "Çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan bir belediyeyiz, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran belediyeyiz, tarıma ve hayvancılığa en büyük desteği eren belediyeyiz. Ticaret ve sanayi şehri olarak anılan Kayseri'de elbette turizm alanındaki, özellikle Erciyes Kayak Merkezi ile kendisinden söz ettiren bir şehiriz. Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak, yük olmayan, yük çeken bir anlayış ile yol arkadaşları olarak hizmet ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da; "Kayseri ülkemizin göz bebeği şehirlerden birisi, her alanda ülkemize katkı yapan bir şehirdir. Sanayi, ticaret, kış turizmi, tarım ve hayvancılıkla ülkemizin gücüne güç katan önemli şehirlerimizden bir tanesidir" dedi. Bayraktar, Kayseri'nin son 22-23 yılda Kayseri'nin 5-6 kat artan elektrik talebi olduğunun görüldüğünü vurgulayarak; "Sanayi büyüyor, şehirleşme artıyor, bundan sonra da artmaya devam edecek. İnşallah birlikte bu hizmetleri buradaki insanımıza sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Somali'den Türkiye'ye ayaklarının tozuyla geldiklerini kaydeden Bakan Bayraktar açıklamasında, "Ülkemizin enerjideki bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attık. Gönül coğrafyamız içerisinde yer alan Somali halkı ile Türk halkının ne kadar yakın olduğunu bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Bakan Bayraktar daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette Bakan Bayraktar'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile diğer konuklar eşlik etti. - KAYSERİ