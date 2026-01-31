Bakan Bayraktar: "Terörsüz Türkiye\'nin ne olduğunu biz Gabar\'da ve ufak, hani sinemalarda fragman denir ya, bir kesiti olur ya, onu gördük"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da hani sinemalarda fragman denir ya, bir kesiti olur ya, onu gördük. Terörden kurtuldu. 2021 yılı Eylül'de biz o petrolü orada keşfettik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Osmaniye'ye geldi. İlk olarak Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, şeref defterini imzaladı. Daha sonra basına kapalı toplantıya katıldı. Bayraktar ardından Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan İbrahim Çenet ile sohbet etti. Çenet, ziyaret anısına Bakan Bayraktar'a Karatepe kilimi hediye etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığında İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

"Bu mesele, yani sadece bir enerji meselesi değil, onu bilelim"

Cumhurbaşkanımızın o Türkiye Yüzyılı vizyonundaki en önemli hedeflerden biri olan enerjide bağımsız kılma hedefini, hayalini, vizyonunu çok önemsiyoruz diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kullandığı doğal gazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülkeydi. Evet, bu hizmetleri sunmak güzel ama bunları ithal ettiğiniz zaman hem ithalatta zaman zaman kesintiyle ilgili sıkıntınız, riskiniz var hem de bunlarla alakalı dışarıya ödediğimiz çok ciddi miktarda döviz var. Onun için Türkiye özellikle 2016'dan sonra yeni bir vizyon geliştirdi ve kendi gazını, petrolünü kendi gemileriyle denizlerinde arayan veya karalarında petrolünü, doğal gazını yoğun bir şekilde arayan bir ülke haline geldi. Rahat olsun, bu ilk stratejik adımdan sonra da neticelerini almaya başladık. 2020'de Karadeniz gazını bulduk. Birilerinin işte "arayamazlar, arasalar bulamazlar, bulsalar üretemezler" dediği gazı, tarihi bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede 2023 yılında üretmeye başladık ve evlerimizde kullanır hale geldik. Burada neredeyse 100 bin civarında Osmaniye'de abone var. Doğal gazla ilgili söylüyorum. Bizim Karadeniz'de bugün ürettiğimiz gaz, şu anda 4 milyon eve yetecek kadar gazı üretir hale geldi. İnşallah bu sene 2026 yine önemli bir yıl. Bizim için önemli bir kilometre taşı. Bu, 8 milyon haneye çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Dolayısıyla, o dışa bağımlılığımız azaldıkça hem arz güvenliğimize, yani o kesinti, kısıntı riskini bertaraf etmiş olacağız hem de o dışarıya ödediğimiz döviz cebimizde kalacak. Yani bugün işte çarşıda, pazarda dolaştığınızda çevrenize baktığınızda insanların ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarda, özellikle enerji alanındaki Türkiye'nin ihtiyacı ve ithalata ödediği para hakikaten bizi zorluyor. Yani Türkiye, onun için biz Cumhurbaşkanımızın o Türkiye Yüzyılı vizyonundaki en önemli hedeflerden biri olan enerjide bağımsız kılma hedefini, hayalini, vizyonunu çok önemsiyoruz. Bunu başardığında Türkiye ekonomide daha bağımsız hale gelecek ve bugün birçok konuştuğumuz işte yüksek enflasyon, döviz meselesi, cari açık meselesi, inanın bizim gündemimizden inşallah kalıcı bir şekilde çıkacak. Dolayısıyla bu mesele, yani sadece bir enerji meselesi değil; onu bilelim" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da gördük diyen Bakan Bayraktar, "Gabar yine çok önemli bir örnek. Bizim yıllarca terörle uğraştığımız, terörle anılan, "girilemez, gidilemez" denilen, şimdi Osmaniye'den de çok şehitler verdiğimiz, terörle mücadeleye. Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu biz Gabar'da ve ufak, hani sinemalarda fragman denir ya, bir kesiti olur ya, onu gördük. Terörden kurtuldu. 2021 yılı Eylül'de biz o petrolü orada keşfettik. Ama emin olun, Gabar'daki o petrol o gün orada oluşmadı, milyonlarca yıldır o dağların altında vardı. Ama aramazsanız, arayamazsanız bulma şansınız yok. Onun için Gabar'da 980 bin varile gelmiş, 3 bin 500 tane gencimizin çalıştığı, aynı zamanda istihdam kaynağı olmuş bir projeden bahsediyorum. Şimdi Diyarbakır'da projelerimiz var. Sahaları arıyoruz. Yurt dışında Libya'da, Irak'ta, Kazakistan'da, Pakistan'da aldığımız sahalarla şimdi 2026 itibarıyla yeni bir faza geçiyoruz. Hani o 2016'da işte gemilerimizle kendi aramamıza başladık. Şimdi 2026'da artık yurt dışında da çok yoğun bir arama ve inşallah neticesini alacağımız bir sürece giriyoruz" dedi.

"Türkiye'nin nükleer serüvenini inşallah bu sene hedefimiz ilk elektriği üretmek"

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz diyen Bakan Bayraktar, "Buraya çok uzak değil, ben zaman zaman buradan geçiyorum, Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan nükleer enerji projesini hayata geçiriyoruz. Bu da çok büyük bir proje. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı, onu söyleyeyim. Türkiye'de birçok çok büyük yatırım var. Özellikle AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten böyle vizyon projeler veya "çılgın projeler" hayata geçti. Ama bu, onların en büyüğü diyebilirim.4 tane reaktör yapıyoruz. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak büyüklükte. Yine orada çok büyük bir çalışma devam ediyor ve 1950'lerde başlayan Türkiye'nin nükleer serüvenini inşallah bu sene hedefimiz ilk elektriği üretmek" dedi. - OSMANİYE