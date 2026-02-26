Bakan Bolat Gürcistan\'da İkili Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tiflis'te Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Gürcistan'a gelen Bakan Bolat, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ticaret hedefleri ve yatırımlar değerlendirilirken, Gürcistan'ı da kapsayan bölgesel vizyon ele alındı. Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak kurduğumuz sarsılmaz bağlar; sadece ülkelerimiz için değil, tüm bölgenin kalkınması ve Orta Koridor'un güçlenmesi için de kilit bir role sahiptir" dedi.

Bolat, Gürcistan temaslarında ortak vizyonun net olduğunu ifade ederek, "Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek. Kardeş ve komşu ülkelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TİFLİS