Bakan Bolat: "İhracat rekoru kırdık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hizmet ihracatını 14 milyar dolarla devraldıklarını, şu anda 122 milyar dolarla rekor kırdıklarını belirterek, "Toplam ihracatta rekor kırdık" dedi.

AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde geniş katılımla yapıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce'nin AK Parti'ye büyük destek verdiğini belirterek, "Düzce'de hiç boynumuz eğilmedi. Düzce halkı kadirşinas bir şekilde her zaman yapılan hizmetlerin, eserlerin kadirşinaslığını gösterdiler. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihimizde parlamenter sisteme geçtiğimiz tarihten bu yana 23 yıl iktidarda olan başka bir parti olmadı, başka lider de olmadı. Çok partili hayatımızda AK Parti ve Cumhurbaşkanımız 23 yıl aziz ve cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet ettiler. Partimizin tüm kademeleri ile teşkilatlarımızın hepsi bu hizmet kervanında yerlerini aldılar. AK Parti halkın desteğini almasaydı, AK Parti'nin hizmetlerinden, eserlerinden vatandaşımız memnun olmasaydı milletimiz oy verir miydi? 17 seçim zaferi hediye ettiler. 10 yıldan bu yana MHP ile birlikte Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP ile Cumhur ittifakı olarak eser siyasetine, hizmet siyasetine 'devam' dedi. Bunu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, referandumlarda verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de halkımız desteğini gösterdi. Milletimiz büyük bir feraset ve sağduyu ile oyunu kullanıyor. Uyarı olduğu zaman uyarısını yapıyor ancak istikrar için desteğini esirgemiyor. Dünya'da 200 ülke var. Demokrasi ile halkın özgür idaresi ile yönetilen ülkelerin kaçında bir parti ve bir ittifak, bir lider 23 yıl üst üste ülkesini yönetiyor. Bu bizlerin 23 yıllık ülke yönetiminde çok çalışarak ve fedakarca çalışmanın ödülü olmuştur. Ne büyük badireler atlattık. Yola başladığımızda, 2002 sonundaki Türkiye'nin sorunları 3-Y ile mücadeleydi. Halkımıza hizmetkar olan bir devlet anlayışının yerleştirilmesi vardı. Vesayet uygulayan, halkın oylarının bir önemi olmadığı inancına sahip azınlık kitlenin halkın çoğunluğuna baskı yaptığı düzen vardı. Bütün bu vesayetler kırıldı. Halkın iktidarı bu ülkeyi yönetmektedir. Halkımızın biri eleştirdiği her noktayı başımızın tacı yaptık. Yolsuzluklarla mücadele edildi, kaynaklar yatırımlara harcandı. Sağlıkta ki devrimleri gördük. Türkiye dünyada sağlık alanında lider ülkelerden birisidir. Bunu batılı ülkeler bile söylüyor. Covid gibi bir salgını en az hasarla atlatmayı başardık. Ekonomimiz canlı bir şekilde devam etti. Covid yılında bile Türkiye büyüdü, 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldi" dedi.

"İhracat rekoru kırdık"

Bakan Bolat, hizmet ihracatını 14 milyar dolarla devraldıklarını şu anda 122 milyar dolarla rekor kırdıklarını belirterek, "Toplam ihracatta rekor kırdık. 19,5 milyon istihdam vardı. Şimdi nüfusumuz 85 milyon ve 33 milyon sınırına ulaştık. Sınıflar, öğrenci sayıları, 60-70 kişilik sınıflardan 20-25 kişilik sınıfa geldik. 209 üniversitemiz var. Bilgi merkezleri, sağlık merkezleri kuruldu. Aile hekimliği müessesi getirildi. İmrenirdik, şu anda aile hekimliği var. Acil Tıp müessesi kuruldu. Bine yakın hastane yenilendi. Öğretmen sayımız 3 katını geçti. Hastanelerde modern yatak sayısı 3 katına yükseldi. 15 bin tane yatak sayısı vardı. Kiminde 8-10 kişi kalıyordu. Şu anda 1 milyon üzerinde yatak var. Öğrenciler en modern şartlarda okuyorlar. Bin liranın altında bedel alınıyor, 20 bin üzerinde devlet karşılıyor. Türkiye'de engelliler için aileleri için hayat zindan gibiydi. Evden çıkamazlardı. Anne ve babalarda çıkamazlardı. Engelliler merkezleri yapıldı. Rehabilitasyon merkezleri yapıldı. Türkiye'de sosyal yardımların bütçedeki payı komik rakamlardı. Bütçenin yüzde 1'in altındaydı. 10 trilyon bütçemiz var. Emeklilere 950 milyar olarak ayrıldı. Kaç depremler atlattık. Hepsinden kısa bir süre içinde ayağa kalktık. O şehirlerimizi inşa ettik, imar ettik. Dünyada bu kadar büyük organizasyonu bu kadar kısa sürede yapan bir yönetim bulamazsınız. Japon bir yetkili bu şehirleri 10 yılda yaparsınız demiş. Türkiye'deki bütün kamyonlar, iş makineleri oralar yığıldı ve enkazlar kaldırıldı. Daha 3 yıl dolmadan hak sahiplerine evleri teslim edildi" diye konuştu.

"Ekonomik büyümemiz devam ediyor"

Bakan Bolat, ekonomik büyümenin devam ettiğini belirterek, "Kuzeyde savaş, doğuda savaş. Dünya ticaretinin temellerinde sarsıntılar var. Ekonomik büyümemiz devam ediyor. 2025 yılında yüzde 3,7 ilk 9 ayda büyüdük. 31 aydır işsizlik oranı tek hanede. Enflasyonu hayat pahalılığında 30,89'a düşürdük. Gıda da yüzde 28'e düşürdük. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede bu yıl yüzde 20'li rakamların en dibine indirmeye kararlıyız. İstihdamdan, büyümeden taviz vermeden ve döviz piyasalarını dengeledik. İthalatta döviz sorunu yaşamıyoruz. Mali piyasalar dengede. Büyüme trendi devam ediyor. Piyasalarda canlılık artacak. Hızlı trenler, enerji yatırımları devam ediyor. Türkiye'nin üstü altı tamamen yenileniyor. Gelişmiş ülkeler 20-30 yıldır alt ve üst yapı çalışması yapmadığı için gerileme, eskime var. Alt ve üst yapılar yenilendi. Bunlar yapılmasaydı ihracatımız artmazdı. İnsana hizmet etmek temel şiarımız olduğu için eğitimde, sağlıkta, enerjide, sosyal yardımlarda hep kolaylıklar sağladık. Emeklilerimizin her zaman yanında yer aldık. Bütçede deprem harcamaları azaldıkça gelecek yıl emeklilerimize, esnafımıza daha iyi şartlar sağlayacağız. Önümüz açık, bahtımız açık olduk" şeklinde konuştu.

Bolat, terörün kökünü kazıdıklarına işaret ederek, "Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de terör yatakları ortadan kalktı. Türkiye bölgesel değil küresel oyun kuran oldu. Cumhurbaşkanımız Dünya'da 4-5 liderin içinde yer aldı. Sürekli felaket tellallığı yapanlara kulak asmayalım. Başarılı çalışkan teşkilat lazım. Lider ve teşkilat kurmaylar çalışacaklar halka hizmet edecekler. Halkın kalbini kazanacaklar. Halka asla tepeden bakmayacaklar. Ufuk lazım vizyon lazım. Her birimiz iki kişiyi partimize üye yapsak 34,5 milyon kişiye yükseleceğiz" dedi.

Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından danışma meclisi toplantısı basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE