Son dakika! ADALET BAKANI BOZDAĞ: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA TERÖRİST İADE TALEPLERİNİ YENİDEN GÖNDERİYORUZ

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'ten 20, Finlandiya'dan ise 12 teröristin iadesi için bakanlığın gerekli çalışmayı yaptığını ifade ederek, 'Adalet Bakanlığı olarak İsveç'ten iade talebinde bulunduğumuz 10 FETÖ'cü, 10 PKK'lı teröristin talepleriyle ilgili, bizim cevaplarını vermemişlerse, cevaplarını istemeye, reddettiyse taleplerimizi yeniden gönderme kararı aldık. Aynı şekilde Finlandiya'da da 6 PKK'lı ve 6 FETÖ'cü teröristle ilgili taleplerimizi geri gönderme kararı aldık' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya- Eskişehir karayolu üzerindeki Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi önünde karşılanan Bakan Bozdağ, burada kentin tarihi ve kültürel yapısı hakkında Vali Ali Çelik'ten bilgi aldı. Kütahya Adliyesi'ne geçen Bakan Bozdağ, yeni hizmet binası temel atma törenine katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bozdağ, hakim ve savcılık sınavlarında önemli bir reformu hayata geçirdiklerini söyledi. Yılbaşından itibaren hakim ve savcı yardımcılığı uygulamasının başlayacağını kaydeden Bozdağ, 'Önemli bir reformu TBMM Kabul etti ve resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2023'ten sonra hakim ve savcı yardımcılığı müessesini hayata geçiriyoruz. 1 Ocak 2023'ten sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılacak sınav, hakim ve savcı yardımcılığı sınavı olacak. Kazananlar hakim ve savcı yardımcısı olarak yetkin bir savcı ve hakimin yanına yardımcı olarak atanacaklar, görev süreleri 3 yıl olacak. Usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş olacaklar. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması nedeniyle 1 yıl hakim ve savcı ataması yapmama gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunun soruna yol açmasını önlemek için atama yapmamamız nedeniyle son bir hakim ve savcı yardımcılığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. En son hakim ve savcı adaylığı sınavını bu tarihte yapacağız. Bu sınav kapsamında bin 500 hakim ve savcı adayı alacağız. 1500 hakim ve savcı adayından 1200'ünü hukuk fakültesi mezunlarından, 150 tanesini avukatlık mesleğinden girecek olanlardan, 150 tanesini de idari yargıdan alacağız. Sınava girecek olan adaylara şimdiden sınava çalışmaya davet ediyoruz' dedi.

FİNLANDİYE VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu yapması üzerine Türkiye'nin hak ve hukukunu koruyan onurlu bir tavır ortaya koyduğunu söyledi. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin bu yöndeki taleplerine kulak tıkadığını ve görmeden geldiğini anlatan Bozdağ şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına çok net bir irade ortaya koydu: 'Eğer İsveç ve Finlandiya PKK, FETÖ, DHKPC, PYD, YPG gibi terör örgütlerine karşı tavır takınmazsa, Türkiye'nin mücadelesine destek vermezse, Türkiye'nin taleplerine kulak tıkarsa, silah ambargosunu Türkiye'ye uygulamaktan vazgeçmezse, biz de bu konuda üyeliğine evet demeyeceğiz' dedi. Bu sözde söylenmiş bir laf değil. Somut sonuçlarıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan NATO'nun da güvencesiyle bu konularda taahhütte bulunmasını ve yazılı bir belgeye bağlanmasını ifade etti. ve nitekim Madrid'de yazılı bir metne bağlandı. Ortak bir mutabakat metni imzalandı. İlk defa PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri terör kelimesiyle yan yana alınarak ve bunlara karşı Türkiye'nin mücadelesine destek vereceklerine garanti eden bir metin imzalandı. Bu metinde yer alan taahhütlerin taahhüt üzerinde kalmaması için adalet, istihbarat ve güvenlik örgütlerinin takip edeceği bir mekanizma da kuruldu. Biz bu mekanizma çerçevesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Takip edeceğiz. İmza ile süreç bitmedi. Bu sürecin tamamlayıcı işlemleri var. Bu bitmeden üyelik başvurusu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacak?

TERÖRİST İADE TALEPLERİ: ONLARIN SAMİMİYETLERİNİ ÖLÇECEĞİZ

Adalet Bakanlığı olarak İsveç'ten iade talebinde bulundukları 10 FETÖ, 10 PKK'lı teröristin talepleriyle ilgili yeniden bir değerlendirme yapıldığını ifade eden Bozdağ, 'Aynı şekilde Finlandiya'da da 6 PKK'lı ve 6 FETÖ'cü teröristle ilgili taleplerimizi geri gönderme kararı aldık. Bakanlığımız şuanda hazırlığını yapıyor, isteklerini iletecek. Onların samimiyetlerini ölçeceğiz. İsveç Adalet Bakanı açıklama yapmış, 'Biz aramızdaki anlaşmaya göre bu konularda karar verdik, mutabakatla ilgisi yok' diyor. Doğru ama bu anlaşmaya bizim hazırladığımız iade taleplerinin hepsi yeterli ve yeterinden fazla iadeyi gerektiren delillerle dolu olduğu halde, anlaşmaya uygun talepte bulunduğumuz halde İsveç ve Finlandiya bizim taleplerimizi reddetmiştir. Şimdi biz diyoruz ki, bu aramızdaki ikili ve uluslararası anlaşmalara uygun olduğu halde reddettiğiniz taleplerimizi yeterli deliller olduğuna inanıyoruz, iadeyi gerekli kılacak deliller olduğuna inanıyoruz, yeniden gönderiyoruz. Bu mutabakatta da siz artık bunları himaye etmeyeceğinize karar verdi. Dün himaye ettiğiniz için aramızdaki anlaşmayı ihlal ettiniz. Ona aykırı bizim taleplerimizi reddettiniz. Şimdi himaye etmeyeceğiz diyorsunuz. Biz de bunu takip edeceğiz. FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin kuluçka yuvası olan bu ülkelerin artık bunların yavruladığı, çoğaldığı, eğitim gördüğü, finans aldığı, terörist devşirdiği yerler olmaktan da çıkarılması gerekmektedir. Türkiye bütün bunları yakından takip edecek ve bu takibin sonucunda nihai kararını verecektir. Bu Türkiye için büyük bir başarıdır? şeklinde konuştu.

MUHALEFETİ DE ELEŞTİRDİ

Bu konuda muhalefetin tavrını da eleştiren Bakan Bozdağ sözlerini şöyle tamamladı:

'Her ne kadar muhalefet partileri bu konuda Türkiye'nin iradesi ortaya çıkınca susmuş, söz söylemekten çekilmiş ise de anlaşma imzalandıktan, mutabakat metni daha doğrusu imzalandıktan sonra 'hükümet geri adım attı' dediler. Yahu sen önce baştan meydan okuması yanlıştı. Niye demedin madem öyle? Demedi diyemediler. ya netice alırlarsa diye. E şimdi netice aldık. Bu sefer 'bu neticeyi nasıl başarısız gösteririz, nasıl istismar ederiz' diye farklı farklı çarpıtmalara gidiyorlar. Yahu bir kez de bu milletin temsilcilerinin bu devletin yöneticilerinin bu milletin ve bu devletin hayrına aldığı bir karardan dolayı 'Allah razı olsun, doğru yaptınız' deyin. Ama yok sadece siyaseten hükümete yazacak diye doğruya doğru demekten utanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Adana'da 1 milyar metreküp petrol bulduğunuzu açıkladı. Hala inanmıyorlar. Karadeniz'de doğal gaz bulduk dedik, boru döşeniyoruz. Şimdi yeni yılda inşallah doğal gaz evlerimizde olacak. Hala inanmıyorlar. ya ne yapacağız, gözünüze mi sokacağız sizi inandırmak için? Hala inanın millete anlatıyor. Yalan söylüyorlar. ya niye yalan söylüyoruz? Orada veriler orada resmi veriler, kaynaklar orada, boru döşeniyor, Cumhurbaşkanımız boruyu indiriyor. ve orada müteahhit firma çalışıyor, milyarlarca liralık yatırım yapılmış. Kazıklar, inşaatlar, malzemeler, teknik aletler, devasa orada bir dünya dönüyor. Bunların gözü görmüyor. Görünce gene bakıyorlar. Acaba zor mu diye? ya böyle bir şey olabilir mi? Maalesef ama maalesef Türkiye'nin hayrına ve yararına olan işlere sevinemeyen bir muhalefeti var bu ülkenin? dedi.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından beraberindeki Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte adliye yeni hizmet binasının temelini attı. Temel atma töreninin ardından Bakan Bozdağ, inşaatta çalışan işçilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirip, Kütahya Adliyesini ve Kütahya Valiliği'ni ziyaret etti.