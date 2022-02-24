Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

24.02.2022 13:45
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ele alındı.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü - Son Dakika


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