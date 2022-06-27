İranlı Bakan Abdollahian ile Görüşen Çavuşoğlu: 'Liderlerimiz Ticaret Hacmimizi 30 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi Koydu, Bunun Çok Gerisindeyiz'

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşından ortak basın açıklaması - Son Dakika

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