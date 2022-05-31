Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz

31.05.2022 17:51
Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektup ile Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının 'Türkiye' olarak tescil edilmesini sağladıklarını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderilen mektup ile Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının 'Türkiye' olarak tescil edilmesini sağladıklarını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz" dedi.


Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz
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Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Antonio Guterres, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: Ülkemizin BM nezdinde adını 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz - Son Dakika


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