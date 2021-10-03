Bakan Çavuşoğlu yarın Polonya'ya gidiyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun daveti üzerine 4 Ekim'de Polonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun daveti üzerine 4-5 Ekim tarihlerinde Polonya'ya ziyarette bulunacak. Polonya ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı görüşmelerde AB üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Polonya Cumhurbaşkanı ve Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı tarafından kabul edilen olan Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Polonya'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarla bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu, ayrıca 5 Ekim'de 7. Varşova Güvenlik Forumu'na da iştirak ederek bir konuşma yapacak. - ANKARA